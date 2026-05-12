Die ersten Schreibversuche von Rainer Maria Rilke

1896 kam er zur Sommerfrische ins Salzkammergut und ließ sich dort ebenfalls inspirieren.

Fotos, Briefe, Texte, Zeichnungen und andere Dokumente aus der Frühzeit beleuchten in der Ausstellung, die bis 5. November geöffnet ist, das familiäre und soziale Umfeld Rilkes und geben Einblicke in seine Initiation als Schreibender von Weltruhm.