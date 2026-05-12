Sportler zweier Studios trainieren um die Wette

Wo wird mehr trainiert?

Um Aufmerksamkeit zu erzeugen, kommen zwei Fitnessstudios ins Spiel: Von 15. bis 31. Mai messen sich Sportler des Injoy Ried und des Injoy Eferding, wer mehr Bewegungsminuten sammelt. „Wenn wir mit Bewegung helfen können, ein wichtiges Thema sichtbarer zu machen, dann ist das eine starke Sache“, waren Florian und Simon Taugwalder, Inhaber vom Injoy Ried, sofort überzeugt. In den Studios kann gespendet werden – natürlich freiwillig.