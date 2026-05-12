Sportler zweier Studios trainieren um die Wette

Wer bis Ende Mai entweder im Injoy Eferding oder im Injoy Ried-Fitnessstudio trainiert, tut nicht nur etwas für sich selbst, sondern auch für von seltener und schwerer Stoffwechselkrankheit betroffene Kinder. Weil die Krankheit so selten ist, wird sie oft zu spät erkannt – dabei ist eine frühe Diagnose überlebenswichtig.
Mukopolysaccharidose – kurz MPS genannt – ist eine seltene, angeborene Stoffwechselkrankheit, die zu Skelettdeformationen und Funktionsstörungen innerer Organe bis hin zu massiven Beeinträchtigungen der Gehirnfunktion führt. „Ohne Behandlung liegt die mittlere Lebenserwartung bei nur 15 Jahren, und für viele gibt es gar keine Behandlung“, weiß Michaela Weigl vom Verein MPS Austria.
Keine Heilung in Sicht
„Derzeit gibt es für Betroffene nur Symptombehandlung – einige haben das Erwachsenenalter erreicht. Eine Gentherapie, die Heilung bringen könnte, gibt es aber noch nicht“, so die Schartnerin, die selbst Mutter einer Betroffenen ist.
MPS war mir vorher kein Begriff. Als ich davon erfahren habe, war für mich aber sofort klar: Da machen wir natürlich mit!
Christian Prechtl, Inhaber InJoy Eferding
Bild: Johannes Weigl
Frühe Diagnose essenziell
Besonders wichtig sei eine möglichst frühe Diagnose: Je früher man behandelt, desto wirksamer ist es. Oft wird die Krankheit aber erst spät erkannt, weil sie selten ist und erst im Alter von drei bis sechs Jahren auftritt.
Wo wird mehr trainiert?
Um Aufmerksamkeit zu erzeugen, kommen zwei Fitnessstudios ins Spiel: Von 15. bis 31. Mai messen sich Sportler des Injoy Ried und des Injoy Eferding, wer mehr Bewegungsminuten sammelt. „Wenn wir mit Bewegung helfen können, ein wichtiges Thema sichtbarer zu machen, dann ist das eine starke Sache“, waren Florian und Simon Taugwalder, Inhaber vom Injoy Ried, sofort überzeugt. In den Studios kann gespendet werden – natürlich freiwillig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.