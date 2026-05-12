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Manager aus Linz

Land Salzburg setzt einen Spitalsbeauftragten ein

Salzburg
12.05.2026 15:04
Franz Harnoncourt soll es im Salzburger Spitalswesen richten.
Franz Harnoncourt soll es im Salzburger Spitalswesen richten.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
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Von Salzburg-Krone

Mit Franz Harnoncourt holt das Land einen neuen Manager, um das Spitalswesen wieder auf Vordermann zu bringen. Der erfahrene Spitalsmanager soll in den kommenden beiden Jahren versuchen, die zahlreichen Herausforderungen im Gesundheitssystem in den Griff zu bekommen.

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Unter dem Titel „Zukunft Gesundheit“ will das Land Salzburg das Spitalswesen im Land auf gesunde Beine stellen. Demografischer Wandel und hunderte Millionen Euro Abgang pro Jahr sind nur einige der Herausforderungen. Nach der Gründung der Salzburger Gesundheitsholding im Jahr 2025 soll nun ein erfahrener Manager in den kommenden Jahren als Spitalsbeauftragter diese Aufgaben angehen.

Die Landesregierung um Karoline Edtstadler (ÖVP) präsentierte heute, Dienstag, mit Franz Harnoncourt einen neuen Mann für diese Herkulesaufgabe. Der Arzt und Gesundheitsmanager kommt für zumindest die kommenden beiden Jahre nach Salzburg, um die Krankenhausagenden unter die Lupe zu nehmen.

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Sowohl Politik als auch der neu bestellte Spitalsbeauftragte stellten schon bei der Antritts-Pressekonferenz die Reduktion der Standorte für bestehende Spitäler außer Frage.

Rücktritt nach Jahren als Manager in Oberösterreich
Nach sieben Jahren verabschiedete sich Harnoncourt Ende 2025 als Geschäftsführer der Oberösterreichischen Gesundheitsholding (OÖG) sowie des Kepler Universitätsklinikums. Er hatte seinen Rücktritt angeboten, nachdem zuvor eine 55-jährige Frau in Rohrbach eingeliefert wurde. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes sollte sie zur weiteren Akutversorgung überwiesen werden. Mehrere Krankenhäuser wiesen sie jedoch ab. Die Geschäftsfrau verstarb.

Der 64-jährige Harnoncourt stammt aus einer alteingesessenen österreichischen Adelsfamilie. Sein Vater war der berühmte Dirigent und Cellist Nikolas Harnoncourt.

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