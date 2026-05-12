Land Salzburg setzt einen Spitalsbeauftragten ein

Sowohl Politik als auch der neu bestellte Spitalsbeauftragte stellten schon bei der Antritts-Pressekonferenz die Reduktion der Standorte für bestehende Spitäler außer Frage.



Rücktritt nach Jahren als Manager in Oberösterreich

Nach sieben Jahren verabschiedete sich Harnoncourt Ende 2025 als Geschäftsführer der Oberösterreichischen Gesundheitsholding (OÖG) sowie des Kepler Universitätsklinikums. Er hatte seinen Rücktritt angeboten, nachdem zuvor eine 55-jährige Frau in Rohrbach eingeliefert wurde. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes sollte sie zur weiteren Akutversorgung überwiesen werden. Mehrere Krankenhäuser wiesen sie jedoch ab. Die Geschäftsfrau verstarb.