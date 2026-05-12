Wird diese Baustelle jetzt zum Pendler-Albtraum?

Ab Freitag wird eine der wichtigsten Verkehrsadern in Linz zur Belastungsprobe für Tausende Autofahrer. Mehrere Sperren, enge Fahrspuren und Umleitungen sorgen schon in der ersten Phase für erhebliche Einschränkungen. Offiziell sollen zwar weiterhin zwei Spuren offen bleiben – warum dennoch viele Linzer schon jetzt das große Stau-Chaos befürchten, lesen Sie hier.