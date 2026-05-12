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Ab Freitag geht´s los

Wird diese Baustelle jetzt zum Pendler-Albtraum?

Oberösterreich
12.05.2026 14:40
Die Arbeiten laufen bis 2030 – Autofahrer müssen sich auf Belastungen im täglichen Früh- und ...
Die Arbeiten laufen bis 2030 – Autofahrer müssen sich auf Belastungen im täglichen Früh- und Abendverkehr einstellen.(Bild: ASFINAG)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Ab Freitag wird eine der wichtigsten Verkehrsadern in Linz zur Belastungsprobe für Tausende Autofahrer. Mehrere Sperren, enge Fahrspuren und Umleitungen sorgen schon in der ersten Phase für erhebliche Einschränkungen. Offiziell sollen zwar weiterhin zwei Spuren offen bleiben – warum dennoch viele Linzer schon jetzt das große Stau-Chaos befürchten, lesen Sie hier.

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Viele Linzer und Pendler wird diese Nachricht wie der Blitz treffen: Ab Freitag sorgt auf der A 7 Mühlkreisautobahn zwischen Anschlussstelle Voest und Tunnel Niedernhart eine Großbaustelle für Einschränkungen und Sperren. Auch wenn laut Asfinag grundsätzlich immer zwei Fahrspuren pro Richtung offen bleiben sollen, sind längere Staus zu Stoßzeiten wohl vorprogrammiert.

82 Millionen Euro für 1,6 Kilometer Straße
Die Asfinag modernisiert Fahrbahn, Brücken und Entwässerung auf dem 1,6 Kilometer langen Abschnitt, investiert werden rund 82 Millionen Euro. Fertig sein soll das Projekt Mitte 2030. Der Autobahnbetreiber begründet die Arbeiten damit, dass der mehr als 50 Jahre alte Abschnitt „am Ende der technischen Lebensdauer“ angekommen sei.

Erste Bauphase bringt massive Einschränkungen
Neben neuer Infrastruktur soll auch die Verkehrssicherheit erhöht werden. Schon die erste Bauphase bringt massive Einschränkungen: Von 22. Mai bis 7. Juni ist die Ausfahrt Richtung A 1 Salzburg/Wien bei der Anschlussstelle Voest für Autos gesperrt. Ab 3. Juni bis Anfang Oktober folgt die Sperre der Abfahrt Wiener Straße Richtung Zentrum, zusätzlich wird die Auffahrt Wankmüllerhofstraße Richtung Freistadt geschlossen. Umgeleitet wird über Wankmüllerhofstraße, Wolfgang-Pauli-Straße und Wiener Straße.

Staus vorprogrammiert
Dass diese Ausweichrouten den zusätzlichen Verkehr locker aufnehmen werden, darf bezweifelt werden. Denn schon jetzt zählt der Bereich zu den größten Staubrennpunkten in Linz. Zusätzliche Spurverengungen sowie angekündigte Nacht- und Wochenendsperren dürften die Lage weiter verschärfen. 

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