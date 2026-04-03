Osterhasen-Workout: Fit werden beim Eierverstecken

Ostereier zu verstecken bedeutet: bücken, strecken, laufen, hocken, balancieren, gelegentlich sprinten – und das in kurzen, intensiven Intervallen.

Besonders effektiv ist das Training, weil es funktionelle Bewegungen nutzt, die viele Muskelgruppen gleichzeitig beanspruchen. Außerdem ist es spielerisch, und wer Spaß hat, bleibt länger und motivierter in Bewegung.