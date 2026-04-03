Osterhasen-Workout: Fit werden beim Eierverstecken

Ostereier verstecken ist ein klassischer Brauch, der Kindern und Erwachsenen Freude bereitet. Doch in dieser Tradition liegt auch eine ungeahnte sportliche Chance: Sie lässt sich als vielseitiges Ganzkörpertraining gestalten. Wir haben einen Trainingsplan für den „Osterhasen“ zusammengestellt.
Ostereier zu verstecken bedeutet: bücken, strecken, laufen, hocken, balancieren, gelegentlich sprinten – und das in kurzen, intensiven Intervallen.
Besonders effektiv ist das Training, weil es funktionelle Bewegungen nutzt, die viele Muskelgruppen gleichzeitig beanspruchen. Außerdem ist es spielerisch, und wer Spaß hat, bleibt länger und motivierter in Bewegung.
Der Trainingsplan für das Osterhasen-Workout ist für etwa 15–30 Minuten konzipiert und lässt sich je nach Gelände und Kreativität anpassen.
Stellen Sie den Korb mit den Ostereiern auf den Boden. Verstecken Sie ca. fünf Eier ausschließlich in Bodennähe. Dabei lassen sich Beine und Rücken kräftigen und dehnen:
Optionaler Trainingsbonus:
Nach jedem dritten Ei Kniehebeläufe einbauen: Knie abwechselnd schnell nach oben ziehen, etwa zehnmal.
Platzieren Sie die Eier jetzt von Knie- bis Brusthöhe: etwa zwischen Blumentöpfen, auf Mauern, in Sträuchern. Der Fokus liegt nun auf dem Training der Körpermitte und des Gleichgewichts.
Extra-Challenge:
Für jedes Ei einen „Mini-Parcours“ einbauen (z. B. über eine Linie springen, Slalom um Stühle/Bäume).
Platzieren Sie die Eier etwas höher, zum Beispiel auf Astgabeln, niedrigen Bäumen usw. Dabei trainieren Sie die Schultern und Arme, die Koordination und Streckmuskulatur. Verbessert das Gleichgewicht.
Booster:
Nach jedem hoch platzierten Ei fünf Hampelmannsprünge (Jumping Jacks) machen.
Sie können auch eine kleine Fitness-Challenge zusammenstellen, die Sie zusammen mit Ihren Kindern beim Eiersuchen ausführen.
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