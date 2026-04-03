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Osterhasen-Workout: Fit werden beim Eierverstecken

Bewegung & Körperkraft
03.04.2026 10:00
Das Verstecken und Suchen der Ostereier eignet sich hervorragend für ein Fitness-Workout.
Das Verstecken und Suchen der Ostereier eignet sich hervorragend für ein Fitness-Workout.(Bild: stock.adobe.com/Sascha Schuermann)
Porträt von Regina Modl
Von Regina Modl

Ostereier verstecken ist ein klassischer Brauch, der Kindern und Erwachsenen Freude bereitet. Doch in dieser Tradition liegt auch eine ungeahnte sportliche Chance: Sie lässt sich als vielseitiges Ganzkörpertraining gestalten. Wir haben einen Trainingsplan für den „Osterhasen“ zusammengestellt.

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Ostereier zu verstecken bedeutet: bücken, strecken, laufen, hocken, balancieren, gelegentlich sprinten – und das in kurzen, intensiven Intervallen.
Besonders effektiv ist das Training, weil es funktionelle Bewegungen nutzt, die viele Muskelgruppen gleichzeitig beanspruchen. Außerdem ist es spielerisch, und wer Spaß hat, bleibt länger und motivierter in Bewegung. 

Der Trainingsplan für das Osterhasen-Workout ist für etwa 15–30 Minuten konzipiert und lässt sich je nach Gelände und Kreativität anpassen. 

Osternest in Bodennähe
Bücken, hocken, steigen

Stellen Sie den Korb mit den Ostereiern auf den Boden. Verstecken Sie ca. fünf Eier ausschließlich in Bodennähe. Dabei lassen sich Beine und Rücken kräftigen und dehnen:

  • „Vorbeuge“ zum Aufheben der Eier: Diese Yoga-Übung, bei der der Oberkörper im Stehen nach vorn über die Beine gebeugt wird, dehnt die Beinrückseite, Gesäße und Rücken.
  • Kniebeuge: Gehen Sie beim Hinlegen der Eier bewusst in die Hocke. So stärken Sie vor allem die vorderen Oberschenkelmuskeln, aber auch das Gesäß sowie Bauch und Rückenmuskeln.
  • Ausfallschritt: Beim Platzieren der Eier zum Beispiel im Gebüsch einen Ausfallschritt (jedes Mal Beinwechsel) machen. Verbessert Kraft, Stabilität und Koordination der unteren Körperhälfte.
  • Übersteigen Sie jedes kleine Hindernis (Steine, Wurzeln, max. kniehohe Gegenstände) auf dem Weg zum nächsten Versteck. 

Optionaler Trainingsbonus:
Nach jedem dritten Ei Kniehebeläufe einbauen: Knie abwechselnd schnell nach oben ziehen, etwa zehnmal.

Verstecken in der mittleren Zone
Drehen, hocken, springen

Platzieren Sie die Eier jetzt von Knie- bis Brusthöhe: etwa zwischen Blumentöpfen, auf Mauern, in Sträuchern. Der Fokus liegt nun auf dem Training der Körpermitte und des Gleichgewichts.

  • Bei jedem Ei seitliche Rumpfbewegungen (Twists): Hüftbreiter Stand, Knie leicht gebeugt. Drehen Sie den Oberkörper kontrolliert aus der Hüfte von einer Seite zur anderen. Diese Übung kräftigt die schräge Bauchmuskulatur.
  • Halbhohe Kniebeugen für die Oberschenkel.
  • Kurze Hocksprünge zu schwer zugänglichen Ecken.

Extra-Challenge:
Für jedes Ei einen „Mini-Parcours“ einbauen (z. B. über eine Linie springen, Slalom um Stühle/Bäume).

Hohe Verstecke wählen
Strecken, springen

Platzieren Sie die Eier etwas höher, zum Beispiel auf Astgabeln, niedrigen Bäumen usw. Dabei trainieren Sie die Schultern und Arme, die Koordination und Streckmuskulatur. Verbessert das Gleichgewicht.

  • Strecken und Recken: aktiviert die Schulter- und Rückenmuskulatur
  • Fußspitzenstand: Stellen Sie sich beim Verstecken der Eier auf die Fußspitzen bzw. gehen Sie so weiter bis zum nächsten (und übernächsten) Versteck.
  • Strecksprünge, um an höhere Stellen zu gelangen. 

Booster:
Nach jedem hoch platzierten Ei fünf Hampelmannsprünge (Jumping Jacks) machen.

Sie können auch eine kleine Fitness-Challenge zusammenstellen, die Sie zusammen mit Ihren Kindern beim Eiersuchen ausführen.

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