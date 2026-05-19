Straka zu Kitz: „Das wäre ein wahnsinniger Traum!“

Dass seine Rückkehr nach Österreich für Euphorie und einen entsprechenden Besucherandrang in Kitzbühel sorgen dürfte, freut Straka, erhöht aber auch die Erwartungshaltung von außen. „Ja, ich werde auf jeden Fall einen Druck spüren, aber Druck spüre ich eigentlich fast immer“, sagte Österreichs Nummer eins. Straka, der seit rund 19 Jahren in den USA lebt, bricht am kommenden Sonntag in Richtung Heimat auf und wird über München schließlich in Kitzbühel erwartet. Den Jetlag sieht er gelassen. „Von der Zeitverschiebung her wird es ein bisschen was sein, aber das sind wir schon gewohnt.“ Das komme oft genug im Jahr vor.