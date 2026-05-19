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Fury-Tochter (16) lebt nach Hochzeit im Wohnwagen

Society International
19.05.2026 17:00
Venezuela Fury, die erst 16-jährige Tochter von Box-Superstar Tyson Fury, ist seit dem ...
Venezuela Fury, die erst 16-jährige Tochter von Box-Superstar Tyson Fury, ist seit dem Wochenende mit ihrem Freund Noah Price verheiratet. Zur Hochzeit hat das Paar einen Luxus-Wohnwagen bekommen.(Bild: Krone KREATIV/www.instagram.com/venezuelaprice1, TikTok/Venezuela Fury)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Venezuela Fury, die erst 16-jährige Tochter von Box-Superstar Tyson Fury, hat am Wochenende ihren Freund Noah Price geheiratet – und zieht mit ihm in einen Wohnwagen.

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enezuela Fury ist die älteste Tochter des ehemaligen Schwergewichts-Weltmeisters Tyson Fury und dessen Frau Paris Fury. Bekannt wurde die Familie auch durch die Netflix-Doku „At Home with the Furys“.

10.000 Blumen, XXL-Schleppe & Crocs
Am Samstag gab Venezuela ihrem 19-jährigen Freund Noah Price auf der Isle of Man das Jawort. Dort dürfen Jugendliche bereits ab 16 Jahren mit Zustimmung der Eltern heiraten.

Die glamouröse Hochzeit sorgte international für Schlagzeilen: 10.000 Blumen, ein 46.000-Euro-Kleid mit XXL-Schleppe, zu dem sie frech weiße Crocs trug, und sogar Sänger Peter Andre sollen Teil der Feier gewesen sein.

Jetzt geht’s in den Wohnwagen
Venezuela zieht nach ihrer Hochzeit aus dem Millionen-Anwesen ihrer Eltern aus, um mit ihrem Mann traditionell auf einem Traveller-Platz zu leben.

Genau so hatten einst auch Tyson Fury und seine Frau Paris ihre gemeinsame Zukunft begonnen. Laut britischen Medien soll das Paar künftig in East Yorkshire leben. 

Auf TikTok zeigte die frisch verheiratete Teenagerin stolz ihr neues Heim: ein großer Wohnwagen mitten im Grünen. Dazu schrieb sie emotional: „Unser erstes Zuhause. So stolz auf meinen Noah.“

Zu sehen sind ein gemütliches Wohnzimmer, eine moderne Küche, Einbauschränke und sogar ein Marmorbad mit frei stehender Badewanne. 

Der Wohnwagen soll Teil der Hochzeitsgeschenke im Wert von rund sechs Millionen Euro sein, die Tyson Fury und seine Frau Tochter Venezuela und deren frisch Angetrauten Noah Price gemacht haben sollen. 

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Doch nicht alle in der Großfamilie jubeln über die Mega‑Geste. Ein Insider verriet dem „US Sun“: „Einige Familienmitglieder fanden, dass das viel zu viel Geld für ein so junges Paar ist. Die Gefühle waren gemischt – aber am Ende ist es Tysons und Paris’ Entscheidung.“

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