33.000 km/h: Windrekord auf Exoplanet gemessen

Am Äquator des Gasriesen WASP-127b registrierten die Wissenschaftler mithilfe des Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Chile Luftströme von neun Kilometern pro Sekunde (was fast 33.000 Kilometern pro Stunde entspricht). Es handelt sich dabei um die schnellsten derartigen Winde, die jemals auf einem Planeten gemessen wurde, berichtet die ESO auf ihrer Website.