Jansa als slowenischer Premier nominiert

Politische Beobachterinnen und Beobachter geben der neuen Regierung nur geringe Chancen, die ganze Legislaturperiode zu überstehen. So haben die künftigen Koalitionsparteien in der vergangenen Woche etwa ein Gesetz mit tiefgreifenden Sozialreformen und Steuersenkungen beschlossen, das auf erbitterten Widerstand der Gewerkschaften trifft. Diese sammelten innerhalb weniger Tage mehr als 47.000 Unterschriften für eine Volksabstimmung über das sogenannte „Interventionsgesetz“. Allerdings untersagt die slowenische Verfassung Volksabstimmungen über Steuer- und Finanzfragen.