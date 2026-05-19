Mädels wollten mit Brandserie „berühmt werden“

„Das war aufregend“

Die 19-Jährige hat auch ihre ganz eigene Erklärung. Den ersten Brand legte sie mit ihrer Freundin zu Halloween: „Wir haben überlegt, dass wir was machen, was uns einen Kick gibt. Wir haben nach einer Papiertonne gesucht.“ In einem unversperrten Wohnhaus wurden sie fündig, zündeten dort den ersten Container an. „Was hat Ihnen da bitte einen Kick gegeben?“, fragt Herr Rat – „Das zu Feuer zu sehen. Die Mülltonnen, wie sie schmelzen. Das war aufregend.“ Auch das Blaulicht, die Feuerwehr, Polizei und dann die Zeitungsberichte.