Lange krank! Ö-Tour-Rekordsieger Steinmayr ist tot

Steinmayr gehörte in den 1970er-Jahren zu den besten Amateur-Radsportlern, er gewann bisher unerreichte viermal die Österreich-Rundfahrt (1972, 73, 75, 76) und sicherte sich 1972 und 1975 den Titel des Glocknerkönigs. Zudem nahm Steinmayr 1972 und 1976 an den Olympischen Spielen teil.