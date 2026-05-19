Lange krank! Ö-Tour-Rekordsieger Steinmayr ist tot

Der heimische Radsport trauert um Ex-Rennradstar Wolfgang Steinmayr! Wie Cycling Austria mitteilte, verstarb der Tiroler am Dienstagvormittag im Alter von 81 Jahren nach langer Krankheit …
Steinmayr gehörte in den 1970er-Jahren zu den besten Amateur-Radsportlern, er gewann bisher unerreichte viermal die Österreich-Rundfahrt (1972, 73, 75, 76) und sicherte sich 1972 und 1975 den Titel des Glocknerkönigs. Zudem nahm Steinmayr 1972 und 1976 an den Olympischen Spielen teil.
„Hat mit viel Herz und Einsatz Spitzenleistungen im Sport erbracht!“
„Mit Wolfgang hat der österreichische Sport einen Menschen verloren, der mit viel Herz und Einsatz absolute Spitzenleistungen im Sport erbracht hat“, sagte Cycling-Austria-Präsident Harald J. Mayer. Steinmayr hinterlasse eine „große Lücke“.
Bei der kommenden 75. Ausgabe der Tour of Austria, in die sich der Rekordsieger eingebracht hatte, wird eine Sonderwertung dem Verstorbenen gewidmet. Dieser Zwischensprint wird nun als „Sonderwertung Wolfgang Steinmayr“ eingehen.
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