Aufstiegskampf spitzt sich immer weiter zu

Bad Eisenkappel bleibt im Frühjahr einfach nicht zu stoppen! Mit fünf Siegen in Folge und mittlerweile neun ungeschlagenen Spielen untermauerte die Elf von Christopher Kucher ihre Aufstiegsambitionen eindrucksvoll. Im Derby beim FC Ruden setzte sich der Tabellen-Dritte souverän mit 3:0 durch und ließ dabei kaum Zweifel aufkommen. Die „Krone“ berichtete schon vom Mini-Kader der Gäste, die trotz personeller Sorgen weiter voll auf Kurs bleiben. Für die Rudener hingegen geht die Saison langsam ohne große sportliche Ziele dem Ende entgegen. Das spiegelte sich auch in der Stimmung nach dem Spiel wider. „Uns fehlt derzeit einfach das nötige Selbstvertrauen“, erklärten Gregor Schnögl und Pascal Bidmon nach der Niederlage ehrlich.