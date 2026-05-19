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EINWÜRFE: FOLGE 97

Aufstiegskampf spitzt sich immer weiter zu

Sport
19.05.2026 16:55
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

In der 1. Klasse Ost geht der Aufstiegskrimi in die nächste Runde! Eisenkappel bleibt nach dem Derby-Sieg in Ruden voll auf Kurs, Mittlern erledigt seine Pflichtaufgabe und Preitenegg rettet sich in letzter Minute noch zum Remis. Dazu gibt’s starke Stimmen und ein Video der Woche mit „Aha-Effekt“.

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Bad Eisenkappel bleibt im Frühjahr einfach nicht zu stoppen! Mit fünf Siegen in Folge und mittlerweile neun ungeschlagenen Spielen untermauerte die Elf von Christopher Kucher ihre Aufstiegsambitionen eindrucksvoll. Im Derby beim FC Ruden setzte sich der Tabellen-Dritte souverän mit 3:0 durch und ließ dabei kaum Zweifel aufkommen. Die „Krone“ berichtete schon vom Mini-Kader der Gäste, die trotz personeller Sorgen weiter voll auf Kurs bleiben. Für die Rudener hingegen geht die Saison langsam ohne große sportliche Ziele dem Ende entgegen. Das spiegelte sich auch in der Stimmung nach dem Spiel wider. „Uns fehlt derzeit einfach das nötige Selbstvertrauen“, erklärten Gregor Schnögl und Pascal Bidmon nach der Niederlage ehrlich.

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