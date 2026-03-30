Wie kaputt sind die Königshäuser Europas?

Europas Königshäuser gleichen alten Porzellanvasen: außen blumig bemalt, innen durchzogen von Sprüngen. Lange galten sie als Symbole von Stabilität & Glanz, doch heute reiht sich Schlagzeile an Schlagzeile: Fehltritte, Prozesse, Abstürze, Entmachtungen. Statt Kontinuität und moralischer Erhabenheit liefern sie billige Reality-Dramen. Es geht um Missbrauch, Korruption, Familiencrashs, Geldgier, Gewalt – die Liste ist lang und ernüchternd. Die diskrete Chronik royaler Entgleisungen liest sich wie ein Drehbuch eines Niedergangs, und das ausgerechnet bei Dynastien, die für Kontinuität und Unantastbarkeit stehen sollten.