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Monarchien wanken

Wie kaputt sind die Königshäuser Europas?

Ausland
30.03.2026 05:00
Prinz Andrew beherrscht seit einiger Zeit die Schlagzeilen britischer Tageszeitungen.
Prinz Andrew beherrscht seit einiger Zeit die Schlagzeilen britischer Tageszeitungen.(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)
Porträt von Karin Schnegdar
Von Karin Schnegdar

Der europäische Hochadel kommt mittlerweile nicht mehr aus den Schlagzeilen raus. Gefallene Prinzen, gefährliche Freundschaften, öffentliche Skandale und handfeste Familienzwiste offenbaren, wie sehr altehrwürdige Monarchien heute ins Wanken geraten.

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Europas Königshäuser gleichen alten Porzellanvasen: außen blumig bemalt, innen durchzogen von Sprüngen. Lange galten sie als Symbole von Stabilität & Glanz, doch heute reiht sich Schlagzeile an Schlagzeile: Fehltritte, Prozesse, Abstürze, Entmachtungen. Statt Kontinuität und moralischer Erhabenheit liefern sie billige Reality-Dramen. Es geht um Missbrauch, Korruption, Familiencrashs, Geldgier, Gewalt – die Liste ist lang und ernüchternd. Die diskrete Chronik royaler Entgleisungen liest sich wie ein Drehbuch eines Niedergangs, und das ausgerechnet bei Dynastien, die für Kontinuität und Unantastbarkeit stehen sollten.

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