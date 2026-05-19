Könnte Touristen stören: „Timmy“ wird geborgen

Wal-Kletterer: „Ist es heilig?“

Die dänische Behörde erinnert noch einmal daran, dass Schaulustige bis zur Bergung nicht zu nah an „Timmy“ herangehen sollen. Am Wochenende waren Badegäste auf den Kadaver geklettert und hatten Fotos gemacht. Gegenüber dem Sender RTL rechtfertigt sich jetzt ein Wal-Kletterer für die geschmacklose Aktion: „Es ist ein totes Tier. Ist es heilig? Nein, es ist ein totes Tier.“ Er und ein Begleiter seien extra zu dem Kadaver hingeschwommen, denn „zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich die Gelegenheit, auf einen Wal zu klettern“, erklärt er.