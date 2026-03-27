Kärntner Frächter stehen mit dem Rücken zur Wand

Die explodierenden Spritpreise machen vor niemandem halt. Denn nicht nur Autofahrer leiden unter den Kosten, sondern auch Transporteure. Für Frächter aus Kärnten kommt noch ein weiteres Problem hinzu: die wesentlich billigeren Treibstoffkosten im benachbarten Slowenien und Italien.
Tagtäglich werden in Österreich an die 30 Millionen Liter Treibstoff verbraucht. Ein Großteil davon entfällt auf Transportunternehmen, die dafür sorgen, dass Waren von A nach B kommen und die Wirtschaft läuft. Doch mit den explodierenden Spritpreisen gerät die Branche immer mehr unter Druck, was sich demnächst auch auf die gesamte Wirtschaft und die Preise auswirken dürfte.
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