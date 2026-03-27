Das Play-off-Aus kostet den KAC ein Vermögen

Petri Matikainen ist wieder in aller Munde! Gerade jetzt erinnern sich viele an den Finnen, der den KAC in seinen fünf Jahren als Trainer zu zwei Meistertiteln geführt hat. Auch weil er in der Kabine Play-off-Feuer entfachte, seine Mannschaft da zur Höchstform aufgelaufen ist.