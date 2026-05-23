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Galerie Stadt Traun

Drohnenfotografie: Welt aus der Vogelperspektive

Oberösterreich
23.05.2026 12:00
Strandaufnahme (Ausschnitt) von Hubert Kantringer
Strandaufnahme (Ausschnitt) von Hubert Kantringer(Bild: Hubert Kantringer)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Die Galerie der Stadt Traun hebt ab: Mit faszinierender Drohnenfotografie eröffnet sich ein völlig neuer Blick auf Landschaft, Architektur und urbane Räume. Aus der Luft entstehen Bilder von überraschender Schönheit und ungeahnter Perspektive – präzise, poetisch und manchmal fast abstrakt. Eine Ausstellung zeigt, wie diese Technologie unseren Blick auf die Welt verändert.

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Die Galerie der Stadt Traun widmet sich einer faszinierenden Dimension der Fotografie, im Fokus stehen „Luftbilder“ – so auch der Titel der Ausstellung. Zu sehen sind Drohnenfotografien.

Neun heimische Fotografen sind vertreten, einige sind auch im Fotoclub des Eisenbahner Sportvereins Wels engagiert. Sie alle zeigen beeindruckende Aufnahmen aus der Vogelperspektive.

Vertraute Landschaften und urbane Räume erscheinen dabei aus völlig neuen, auch abstrakten Perspektiven: Straßen werden zu Linien, Felder zu Mustern, Bodenformationen und Gebirgszüge zu poetischen Kompositionen, Badestrände zu tiefblauen, magischen Farbräumen.

Die Magie der Erde, Foto von Rudolf Schabetsberger (Ausschnitt)
Die Magie der Erde, Foto von Rudolf Schabetsberger (Ausschnitt)(Bild: Rudolf Schabetsberger)
Weite Landschaft von Andreas Schürz (Ausschnitt)
Weite Landschaft von Andreas Schürz (Ausschnitt)(Bild: Andreas Schürz)
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Technik allein genügt aber nicht
Ein weiterer Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf dem Spannungsfeld zwischen Technologie und künstlerischem Ausdruck. Die eingesetzten Drohnen stehen für den technischen Fortschritt, doch erst durch den Blick der Fotografen werden aus Luftaufnahmen eigenständige Kunstwerke.

Die Ausstellung macht deutlich, dass es nicht nur um Technik geht, sondern um Wahrnehmung, Gestaltung und Bildsprache.

Der Galerie der Stadt Traun gelingt mit dieser Schau eine zeitgemäße Auseinandersetzung mit einem jungen fotografischen Genre (bis 14. Juni 2026).

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