Drohnenfotografie: Welt aus der Vogelperspektive

Die Galerie der Stadt Traun widmet sich einer faszinierenden Dimension der Fotografie, im Fokus stehen „Luftbilder“ – so auch der Titel der Ausstellung. Zu sehen sind Drohnenfotografien.

Neun heimische Fotografen sind vertreten, einige sind auch im Fotoclub des Eisenbahner Sportvereins Wels engagiert. Sie alle zeigen beeindruckende Aufnahmen aus der Vogelperspektive.