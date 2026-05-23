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Nach Fahndung gestoppt

Junge Alkolenkerin fuhr nach Unfall einfach weiter

Oberösterreich
23.05.2026 16:00
Die 28-Jährige hatte 1,1 Promille Alkohol im Blut (Symbolbild)
Die 28-Jährige hatte 1,1 Promille Alkohol im Blut (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Eine 28-jährige Wienerin war am späten Freitagabend in Ansfelden (Oberösterreich) mit einem anderen Pkw kollidiert. Anstatt anzuhalten und mit dem Unfallopfer Daten auszutauschen, fuhr sie weiter und auf die Autobahn auf. Nach kurzer Fahndung wurde sie von der Polizei gestoppt: Der Alkotest gab ein deutliches Ergebnis.

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Eine 28-Jährige aus Wien war am späten Freitagabend mit ihrem Pkw in Ansfelden unterwegs und kollidierte im Bereich der Haidner Straße mit einem anderen Pkw. Anschließend fuhr sie einfach weiter, ohne die Daten auszutauschen, und fuhr auf die A1 Westautobahn auf.

Mehrfach angezeigt
Nach kurzer Fahndung wurde die 28-Jährige von einer Polizeistreife angehalten. Ein Alkomattest ergab einen Wert von knapp über 1,1 Promille. Der 28-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Sie wird mehrfach angezeigt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

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