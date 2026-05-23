Junge Alkolenkerin fuhr nach Unfall einfach weiter

Eine 28-jährige Wienerin war am späten Freitagabend in Ansfelden (Oberösterreich) mit einem anderen Pkw kollidiert. Anstatt anzuhalten und mit dem Unfallopfer Daten auszutauschen, fuhr sie weiter und auf die Autobahn auf. Nach kurzer Fahndung wurde sie von der Polizei gestoppt: Der Alkotest gab ein deutliches Ergebnis.