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Gmunden rockt

Erneut brachte „Quetschen“ Rathausplatz zum Beben

Oberösterreich
23.05.2026 15:00
In Gmunden war der Beginn des Pfingstwochenendes perfekt – Sonne, gute Laune und mitreißende ...
In Gmunden war der Beginn des Pfingstwochenendes perfekt – Sonne, gute Laune und mitreißende Musik.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

Auch Tag zwei von „Gmunden rockt“ stand im Zeichen einer Ziehharmonika. Nach dem Mega-Konzert von Melissa Naschenweg begeisterte das Trio von Folkshilfe mit Klängen einer „Quetschen“ die Massen. Davor brachten Marten und Lemo den ausverkauften Rathausplatz so richtig auf Betriebstemperatur. 

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Nach dem fulminanten Auftakt von Melissa Naschenweng sorgte auch an Tag zwei vom von der „Krone“ präsentierten „Gmunden rockt“ eine Ziehharmonika für Begeisterung am ausverkauften Rathausplatz.

Das Folkshilfe-Trio genoss den Auftritt beim Traunsee.
Das Folkshilfe-Trio genoss den Auftritt beim Traunsee.(Bild: Wolfgang Spitzbart)

 Diesmal rockte das Trio von Folkshilfe die Bühne. Ein Markenzeichen der Band ist die „Quetschn“ von Florian Ritt mit einem eingebauten Synthesizer. „Die Ziehharmonika passt zum Salzkammergut und damit auch super zu ,Gmunden rockt‘, schmunzelt Veranstalter Robert Zauner (Floro) nach einem weiteren tollen Showabend. „Auf Gmunden haben wir uns besonders gefreut. Das Ambiente mit Blick auf den Traunstein ist einzigartig“, waren sich die drei Folkshilfe-Musiker einig.

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Am Samstag, 23. Mai, steht mit dem Doppelkonzert von Rian und Josh ein weiteres Konzert-Spektakel mit absoluter Mitsing-Garantie auf dem Programm. Zum Abschluss haben die „Sportfreunde Stiller“ am Sonntag, 24 Mai, ihren großen Auftritt. 

Lemo rockte bei bestem Open-Air-Wetter.
Lemo rockte bei bestem Open-Air-Wetter.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
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