Erneut brachte „Quetschen“ Rathausplatz zum Beben

Diesmal rockte das Trio von Folkshilfe die Bühne. Ein Markenzeichen der Band ist die „Quetschn“ von Florian Ritt mit einem eingebauten Synthesizer. „Die Ziehharmonika passt zum Salzkammergut und damit auch super zu ,Gmunden rockt‘, schmunzelt Veranstalter Robert Zauner (Floro) nach einem weiteren tollen Showabend. „Auf Gmunden haben wir uns besonders gefreut. Das Ambiente mit Blick auf den Traunstein ist einzigartig“, waren sich die drei Folkshilfe-Musiker einig.