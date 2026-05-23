In der FPÖ bröckelt der Widerstand gegen Windkraft

Blauer Schutz vor „Windkraft-Manie“

Während sich anderswo etwas bewegt, ist von der FPÖ in Oberösterreich kein Schwenk in Richtung Windkraft auszumachen. Parteichef Manfred Haimbuchners öffentliche Aussagen dazu lauten etwa: „Die Windkraft wird uns nicht retten“; „Ausschlusszonen sollen unser schönes Hoamatland vor der Windkraft-Manie der Grünen schützen.“ Der FPÖ-Beteuerung, man sei nicht per se gegen Windkraft, steht ein Faktum entgegen: In den bisher elf Jahren Schwarz-Blau wurde in Oberösterreich exakt ein Windrad errichtet.