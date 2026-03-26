Warum eine Einweisung lebenslänglich sein kann

Immer öfter werden Straftäter als unzurechnungsfähig und gefährlich eingestuft, sodass eine reine Inhaftierung nicht mehr ausreicht. Sie werden dann in psychiatrischen Sonderanstalten der Justiz behandelt – so lange, bis eine Besserung eintritt. Das kann auch nie sein, wie dramatische Fälle aus Kärnten zeigen.
Am Montag saß am Klagenfurter Landesgericht eine psychisch kranke ehemalige Volksschullehrerin vor den Geschworenen, die sich mitunter für den Teufel hält und in diesen Phasen gefährlich werden kann. Sieben Menschen soll sie angegriffen haben, beim Prozess gab es sogar noch Berichte über weitere Opfer.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.