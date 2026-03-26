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Seit 1998 in Anstalt

Warum eine Einweisung lebenslänglich sein kann

Kärnten
26.03.2026 05:00
Ein Prozessfoto aus dem Jahre 1998 aus dem „Krone“-Archiv.
Ein Prozessfoto aus dem Jahre 1998 aus dem „Krone“-Archiv.(Bild: Gert Eggenberger)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Immer öfter werden Straftäter als unzurechnungsfähig und gefährlich eingestuft, sodass eine reine Inhaftierung nicht mehr ausreicht. Sie werden dann in psychiatrischen Sonderanstalten der Justiz behandelt – so lange, bis eine Besserung eintritt. Das kann auch nie sein, wie dramatische Fälle aus Kärnten zeigen.

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Am Montag saß am Klagenfurter Landesgericht eine psychisch kranke ehemalige Volksschullehrerin vor den Geschworenen, die sich mitunter für den Teufel hält und in diesen Phasen gefährlich werden kann. Sieben Menschen soll sie angegriffen haben, beim Prozess gab es sogar noch Berichte über weitere Opfer.

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