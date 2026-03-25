Nach Horror-Unfall wurde Josef zum Meisterschützen

Wenn in dieser Woche 950 Athleten aus ganz Österreich in Wolfsberg um die Staatsmeistertitel mit den Luftwaffen schießen, sind erstmals auch die Athleten des Behindertensportverbandes dabei. Angeführt vom Osttiroler Paralympic-Teilnehmer Josef Pacher, der seit einem Arbeitsunfall 2016 beeinträchtigt ist.