Nach Horror-Unfall wurde Josef zum Meisterschützen

Wenn in dieser Woche 950 Athleten aus ganz Österreich in Wolfsberg um die Staatsmeistertitel mit den Luftwaffen schießen, sind erstmals auch die Athleten des Behindertensportverbandes dabei. Angeführt vom Osttiroler Paralympic-Teilnehmer Josef Pacher, der seit einem Arbeitsunfall 2016 beeinträchtigt ist.
Scharf geschossen wird derzeit in der Eventhalle Wolfsberg! Dort steigt seit Mittwoch die Staatsmeisterschaft der heimischen Luftwaffen-Sportschützen. 950 Athleten aus ganz Österreich starten bei den Bewerben bis Sonntag.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.