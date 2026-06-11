Diese Seite des Badesees kennen die wenigsten!

Hinter den Kulissen: 30 Helfer im Einsatz

Damit die Veranstaltung reibungslos abläuft, sind rund 30 Helfer entlang des Wörthersee Rundwanderweges im Einsatz. Sie betreuen zum einen die Starterpaket-Ausgabe, die Labestationen und managen den Abhol-Service für Teilnehmer, die nicht mehr können. Auch vier „Pacemaker“ sind dabei, die helfen, sich an einer Gruppe anzuhängen. Und Schlussgeher, wie Babsi, sorgen dafür, dass Nachzüglern geholfen wird und niemand auf der Strecke verbleibt.