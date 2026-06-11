Diese Seite des Badesees kennen die wenigsten!

Die Magische Wörthersee-Sonnwendwanderung – präsentiert von der „Krone“ – lockt vom 27. auf 28. Juni wieder Wanderbegeisterte auf eine einzigartige und außergewöhnliche Tour rund um Österreichs bekanntesten Badesee. Ein Erlebnis!
Während tagsüber Badegäste die Stege bevölkern, gehört die Nacht jenen, die mit Wanderschuhen und Stirnlampen ein Naturerlebnis suchen. Die „Bergkrone“ war vorab mit Organisator Gerhard Schaar und der Villacherin Babsi Rainer auf einem Teilstück der Strecke unterwegs. Zwar verhinderten Wolken und Nebel den Blick auf den sonst spektakulären Sonnenaufgang, doch schnell wurde deutlich: Die Faszination dieser Wanderung reicht weit über schöne Aussichten hinaus.
Die große Runde führt über 62 Kilometer und 1.800 Höhenmeter rund um den Wörthersee. Für weniger ambitionierte Teilnehmer gibt es eine 30-Kilometer-Variante. „Viele kennen den Wörthersee nur vom Baden oder Sommerurlaub“, sagt Gerhard: „Dabei liegen direkt hinter dem Ufer wunderschöne Wälder, Hügel und Aussichtspunkte.“
Genau diese weniger bekannte Seite des Sees macht den Reiz der Veranstaltung aus. Die Route führt durch schattige Buchenwälder, über aussichtsreiche Anhöhen, durch Ortschaften und vorbei an Wahrzeichen wie dem Pyramidenkogel. Immer wieder eröffnen sich beeindruckende Ausblicke aufs türkisfarbene Wasser. Der Start erfolgt um 23 Uhr in Pörtschach. Während die letzten Gäste noch am See feiern, beginnt für die Wanderer ein Abenteuer.
Wenn die Sonne ihren höchsten Punkt erreicht
Die Wanderung knüpft bewusst an die Tradition der Sommersonnenwende an – jenen Zeitpunkt im Jahr, an dem die Tage am längsten sind. „Unsere Vorfahren haben diesen besonderen Moment gefeiert“, erklärt Gerhard. „Wir möchten diese Verbindung zur Natur wieder erlebbar machen.“
Deshalb sind verschiedene Elemente alter Sonnwendbräuche in die Wanderung integriert. So wird – sofern erlaubt – beim Start ein Sonnwendfeuer entzündet. Unterwegs können Teilnehmer über Glut springen und aus einem Kupferkessel einen „Zaubertrank“ kosten. „Das hat einen spielerischen Charakter, erinnert aber daran, dass die Sonnenwende seit jeher etwas Magisches hatte“, so der Organisator.
Magische Momente rund um den Wörthersee
Besonders intensiv erleben viele Teilnehmer die frühen Morgenstunden. Wenn die Nacht dem Tag weicht, die ersten Farben am Himmel erscheinen und die Natur erwacht, entsteht eine einzigartige Atmosphäre. „In unserer hektischen Welt nehmen wir solche Momente kaum wahr“, so Gerhard. „Deshalb berührt der Sonnenaufgang Menschen.“
Auch Babsi Rainer, die als Schlussgeherin für die Sicherheit der Teilnehmer sorgt, schwärmt von der Stimmung. „Das Nachtwandern hat eine außergewöhnliche Energie. Man erlebt die Natur völlig anders. Irgendwann beginnen die Vögel zu singen und man spürt, wie ein neuer Tag entsteht.“
Hinter den Kulissen: 30 Helfer im Einsatz
Damit die Veranstaltung reibungslos abläuft, sind rund 30 Helfer entlang des Wörthersee Rundwanderweges im Einsatz. Sie betreuen zum einen die Starterpaket-Ausgabe, die Labestationen und managen den Abhol-Service für Teilnehmer, die nicht mehr können. Auch vier „Pacemaker“ sind dabei, die helfen, sich an einer Gruppe anzuhängen. Und Schlussgeher, wie Babsi, sorgen dafür, dass Nachzüglern geholfen wird und niemand auf der Strecke verbleibt.
Wer die Herausforderung annehmen möchte, sollte gut vorbereitet sein. Eingelaufene Wanderschuhe, Stirnlampe, Wetterschutz und viel Flüssigkeit gehören zur Grundausstattung. Wanderstöcke erleichtern die An- und Abstiege rund um den See.
Die Magische Wörthersee-Sonnwendwanderung bietet somit die seltene Gelegenheit, den Wörthersee aus einer völlig neuen Perspektive kennenzulernen – fernab vom Badebetrieb und mitten in der besonderen Stimmung einer Sommernacht.
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