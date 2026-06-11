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Flocks Zukunft geklärt

Olympiasiegerin fährt weiter: „Bauch sagt ja!“

Sport
11.06.2026 18:00
Skeleton-Olympiasieger Janine Flock hängt noch ein Jahr an.
Skeleton-Olympiasieger Janine Flock hängt noch ein Jahr an.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Norbert Niederacher
Von Norbert Niederacher

Jetzt ist es offiziell: Olympiasiegerin Janine Flock geht in ihre 17. Skeleton-Weltcupsaison: „Das Feuer brennt noch immer noch.“ Lesen Sie, welche Ziele und Träume die Tirolerin mit 36 noch hat.

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Postings mit Trainingsbildern in den sozialen Medien ließen es schon länger  vermuten, am Donnerstag verkündete es die Olympiasiegerin Janine Flock bei einem Sponsor-Termin in Innsbruck offiziell. Die 36-jährige Tirolerin verlängert ihre Bilderbuch-Karriere um eine 17. Weltcupsaison: „Das Feuer für den Skeletonsport brennt immer noch. Ich möchte alles, was ich mir in den vergangenen Jahren erarbeitet habe, noch einmal als Spitzensportlerin erleben. Mein Bauchgefühl sagt ja.“

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