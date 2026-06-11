Olympiasiegerin fährt weiter: „Bauch sagt ja!“

Jetzt ist es offiziell: Olympiasiegerin Janine Flock geht in ihre 17. Skeleton-Weltcupsaison: „Das Feuer brennt noch immer noch.“ Lesen Sie, welche Ziele und Träume die Tirolerin mit 36 noch hat.
Postings mit Trainingsbildern in den sozialen Medien ließen es schon länger vermuten, am Donnerstag verkündete es die Olympiasiegerin Janine Flock bei einem Sponsor-Termin in Innsbruck offiziell. Die 36-jährige Tirolerin verlängert ihre Bilderbuch-Karriere um eine 17. Weltcupsaison: „Das Feuer für den Skeletonsport brennt immer noch. Ich möchte alles, was ich mir in den vergangenen Jahren erarbeitet habe, noch einmal als Spitzensportlerin erleben. Mein Bauchgefühl sagt ja.“
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