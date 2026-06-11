Olympiasiegerin fährt weiter: „Bauch sagt ja!“

Postings mit Trainingsbildern in den sozialen Medien ließen es schon länger vermuten, am Donnerstag verkündete es die Olympiasiegerin Janine Flock bei einem Sponsor-Termin in Innsbruck offiziell. Die 36-jährige Tirolerin verlängert ihre Bilderbuch-Karriere um eine 17. Weltcupsaison: „Das Feuer für den Skeletonsport brennt immer noch. Ich möchte alles, was ich mir in den vergangenen Jahren erarbeitet habe, noch einmal als Spitzensportlerin erleben. Mein Bauchgefühl sagt ja.“