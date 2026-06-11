„Verkäufe müssen den Millionen-Entgang auffangen“

Mit 14 Mann nahm der GAK als erster Bundesliga-Klub am Donnerstag in Weinzödl das Training auf – neu an Bord waren der europacuperfahrene Mittelfeld-Stabilisator Peter Michorl (31, Atromitos Athen) und Defensiv-Alrounder Matthias Gragger (24, Amstetten), die am 19.6. erstmals in Radkersburg gegen Eto Györ testen. Auch Juri Kirchmayr (beim FAC zum besten Goalie der Zweiten Liga gewählt) startet nach Leihvertrag wieder beim GAK – wobei klar ist, dass Franz Stolz (Gespräche mit Besitzer Genua laufen) die Nummer eins sein soll. Auch Klassen und Olesen hätte der GAK wieder in seinen Reihen.