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GAK-Sportchef:

„Verkäufe müssen den Millionen-Entgang auffangen“

Fußball National
11.06.2026 20:00
Für Wawra und Feldhofer (r.) geht´s beim GAK wieder los.
Für Wawra und Feldhofer (r.) geht´s beim GAK wieder los.(Bild: GEPA)
Porträt von Volker Silli
Von Volker Silli

Der GAK ist heuer der „Frühstarter“ unter den heimischen Bundesliga-Klubs. Seit Donnerstag wird unter Trainer Ferdinand Feldhofer in Weinzödl geschwitzt. Zwei neue Gesichter waren beim Auftakt schon an Bord.

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Mit 14 Mann nahm der GAK als erster Bundesliga-Klub am Donnerstag in Weinzödl das Training auf – neu an Bord waren der europacuperfahrene Mittelfeld-Stabilisator Peter Michorl (31, Atromitos Athen) und Defensiv-Alrounder Matthias Gragger (24, Amstetten), die am 19.6. erstmals in Radkersburg gegen Eto Györ testen. Auch Juri Kirchmayr (beim FAC zum besten Goalie der Zweiten Liga gewählt) startet nach Leihvertrag wieder beim GAK – wobei klar ist, dass Franz Stolz (Gespräche mit Besitzer Genua laufen) die Nummer eins sein soll. Auch Klassen und Olesen hätte der GAK wieder in seinen Reihen.

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