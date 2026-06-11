„Die Weltmeisterschaft wirkt ziemlich aufgeblasen“

Aktuell hat Altach-Coach Ognjen Zaric zwar keinen Spieler in seinem Team, der in den kommenden Wochen bei der Weltmeisterschaft im Einsatz ist. Allerdings sind einige seiner Ex-Schützlinge dabei. Welche Nichtnominierung ihn überrascht hat und wer Weltmeister wird, hat der 37-Jährige der „Krone“ verraten.
Vier Schweizer, ein Kanadier, ein Tunesier und ein WM-Spieler aus Ghana. Die alle hat Altachs Trainer Ognjen Zaric im Laufe seiner Trainerkarriere schon getroffen und mit ihnen zusammen gearbeitet. Wenn der 37-Jährige alle Spiele seiner Ex-Schützlinge anschauen will, wird er wohl unter kräftigem Schlafmangel leiden. „Das wird eine ganz besondere Weltmeisterschaft für mich“, sagt Zaric, „ich bin schon ein wenig stolz darauf, so viele WM-Spieler persönlich zu kennen.“
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