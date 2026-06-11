„Die Weltmeisterschaft wirkt ziemlich aufgeblasen“

Vier Schweizer, ein Kanadier, ein Tunesier und ein WM-Spieler aus Ghana. Die alle hat Altachs Trainer Ognjen Zaric im Laufe seiner Trainerkarriere schon getroffen und mit ihnen zusammen gearbeitet. Wenn der 37-Jährige alle Spiele seiner Ex-Schützlinge anschauen will, wird er wohl unter kräftigem Schlafmangel leiden. „Das wird eine ganz besondere Weltmeisterschaft für mich“, sagt Zaric, „ich bin schon ein wenig stolz darauf, so viele WM-Spieler persönlich zu kennen.“