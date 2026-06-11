Achtjähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein achtjähriger Schüler hat sich am Donnerstagmittag bei einem Verkehrsunfall auf einem Schutzweg in Lienz schwere Verletzungen zugezogen.
In Lienz war eine 63-Jährige am Donnerstag gegen 11.45 Uhr mit ihrem Pkw auf der Grafendorfer Straße unterwegs, als es zu dem folgenschweren Unfall kam. Zur selben Zeit befand sich auch ein achtjähriger Schüler mit seinem Tretroller in diesem Bereich.
Autofahrerin leistete Erste Hilfe
Aus bislang ungeklärter Ursache kam es auf dem Schutzweg zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw der 63-Jährigen und dem jungen Tretrollerfahrer. Der Bub stürzte zu Boden und wurde dabei schwer verletzt.
Die Pkw-Lenkerin leistete unmittelbar nach dem Unfall Erste Hilfe, bis die alarmierten Rettungskräfte eintrafen. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der verletzte Achtjährige mit der Rettung in das Krankenhaus Lienz gebracht.
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