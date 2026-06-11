Fix! Schalke 04 holt früheren ÖFB-Teamstürmer

„Alea iacta est“, die Würfel sind gefallen – ein früherer Teamstürmer Österreichs hat einen neuen Klub gefunden!
Junior Adamu wechselt mit sofortiger Wirkung innerhalb von Deutschlands Bundesliga vom SC Freiburg zu Aufsteiger FC Schalke 04. Der 25-Jährige, der im Juli 2023 von Red Bull Salzburg aus kommend sein Glück im Breisgau gesucht hatte und zuletzt an Celtic Glasgow nach Schottland verliehen war, erhält bei den „Königsblauen“ einen Vertrag bis Juni 2029.
„Ein Spieler, der die Anforderungen an unsere Spielidee erfüllt!“
„Mit Junior verstärkt uns ein Spieler, der die Anforderungen an unsere Spielidee erfüllt. Er arbeitet stark gegen den Ball und bietet seinen Mitspielern mit tiefen, schnellen Laufwegen Anspielstationen“, so Sportdirektor Youri Mulder bei der Präsentation des Österreichers als Neuzugang bei Schalke. Adamu sei ein Teamplayer, der seine Stärken auf mehreren Offensiv-Positionen und in unterschiedlichen Spielsystemen zeigen könne.
Und Adamu selbst? Der verwies vor allem darauf, dass ihm in sämtlichen Gesprächen von den Schalke-Verantwortlichen rund um den österreichischen Trainer Miron Muslić klar vermittelt worden sei, „warum Trainer und die sportliche Leitung mich gern in ihrem Team haben möchten. „Das Vertrauen der Verantwortlichen und die klare Spielidee waren letztlich die Gründe, für diesen Klub mit seinen enthusiastischen Fans zu spielen.“
Genauere Details zu den Wechselmodalitäten wurden von den beteiligten Klubs nicht bekannt gegeben …
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