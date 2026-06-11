Fix! Schalke 04 holt früheren ÖFB-Teamstürmer

„Ein Spieler, der die Anforderungen an unsere Spielidee erfüllt!“

„Mit Junior verstärkt uns ein Spieler, der die Anforderungen an unsere Spielidee erfüllt. Er arbeitet stark gegen den Ball und bietet seinen Mitspielern mit tiefen, schnellen Laufwegen Anspielstationen“, so Sportdirektor Youri Mulder bei der Präsentation des Österreichers als Neuzugang bei Schalke. Adamu sei ein Teamplayer, der seine Stärken auf mehreren Offensiv-Positionen und in unterschiedlichen Spielsystemen zeigen könne.