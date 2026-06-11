Curacao-Keeper: „Bin froh, dass Neuer spielt“

„Kleine können Große ärgern“

Curacao ist der erste „exotische“ Coup, der Advokaat in seiner Teamchef-Karriere (ua. Russland, Serbien, Südkorea, VAE, Irak) gelang. Auch er zeigt sich selbstbewusst für das Duell gegen Deutschland. „Sie sind natürlich der Favorit“, so der 78-Jährige. „Aber im Fußball ist alles möglich. Wie im Pokal: Da können die Kleinen die Großen ärgern.“