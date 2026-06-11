Curacao-Keeper: „Bin froh, dass Neuer spielt“

Curacao fühlt sich wie „Niederlande 2“. Der Inselstaat und die frühere niederländische Kolonie hat sich souverän für die WM qualifiziert, brennt auf das Duell mit Deutschland in Houston. Auch Teamchef Dick Advocaat glaubt an die Sensation.
Die Karibikinsel Curacao feiert bei dem Fußball-WM 2026 seine Premiere. Auftaktgegner in Houston wird am Sonntag (19 Uhr) Deutschland sein. Und irgendwie keimt dabei eine alte Rivalität auf. Fast alle Spieler der einstigen holländischen Kolonie sind im deutschen Nachbarland Niederlande geboren.
Alte Rivalität
„Es ist wie Deutschland gegen Niederlande 2“, sagt Curacao-Torhüter Eloy Room, für den gegen den übermächtigen Favoriten Deutschland eine Überraschung möglich scheint: „Der Druck liegt nicht bei uns, sondern bei Deutschland. Das kann uns helfen. Außerdem haben wir viele Qualitätsspieler. Das lässt uns hoffen, eine Sensation zu schaffen.“
„Einer der Besten“
Vorrangig freut sich Room auf das WM-Duell. Zumal er dabei auf sein Idol Manuel Neuer (40) trifft. „Es hat mich gefreut, als es hieß, dass er die Nummer Eins sein wird. Neuer ist einer der Besten überhaupt.“
Advocaats Verdienst
Der Inselstaat hat sich in der CONCACAF für die WM 2026 qualifiziert. In der dritten und letzten Runde wurden unter Teamchef Dick Advocaat etwa Jamaika, Trinidad und Tobago sowie Bermuda in die Schranken gewiesen.
Rücktritt und Comeback
Der 78-jährige Trainer musste vor dem letzten Gruppenspiel aus familiären Gründen sein Amt niederlegen. Nach zwei Niederlagen in den Testpartien gegen China (0:2) und Australien (1:5) übernahm er jedoch wieder den Teamchefposten von Fred Rutten.
„Kleine können Große ärgern“
Curacao ist der erste „exotische“ Coup, der Advokaat in seiner Teamchef-Karriere (ua. Russland, Serbien, Südkorea, VAE, Irak) gelang. Auch er zeigt sich selbstbewusst für das Duell gegen Deutschland. „Sie sind natürlich der Favorit“, so der 78-Jährige. „Aber im Fußball ist alles möglich. Wie im Pokal: Da können die Kleinen die Großen ärgern.“
„Viel Ehrgeiz“
Advocaat meint weiter: „Wir wollen es jedem Gegner so schwer wie möglich machen. Und wir sind sicherlich nicht chancenlos. Es steckt sehr viel Ehrgeiz in dem Team. Und wenn du den hast, kannst du auch einiges erreichen.“
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