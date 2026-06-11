Musikalischer Triumph: Gold für Tastenvirtuosen

Seinen 35. Geburtstag feierte Sašo Avsenik Donnerstagabend beim Konzert auf der Burgarena Finkenstein mit mehr als 1000 begeisterten Fans. Klar, dass da auch sein Vater Gregor nicht fehlen durfte, gemeinsam mit ihm und Sašos Oberkrainer wurde ein wahres Hitfeuerwerk in den Nachthimmel über dem Faaker See abgeschossen – von „Hallo kleine Maus“ bis zu Opa Slavkos Trompetenecho.