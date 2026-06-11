Musikalischer Triumph: Gold für Tastenvirtuosen

Die Privatmusikschule Werner Katolnig in Ebenthal ist eine wahre Goldschmiede für junge Harmonikaspieler, bei Staatsmeisterschaften gab es bisher 26 Mal Gold.
Sie ist ein Garant für erfolgreiches Spielen mit der Harmonika und ebnete schon vielen Mädchen und Buben eine Karriere als Musikant: die Privatmusikschule Werner Katolnig in Ebenthal.
Nach der Profikarriere entschloss sich der heute 64-Jährige, die Leidenschaft zum Beruf zu machen und gründete seine Musikschule. „Ich will talentierte Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene ausbilden, und zwar höchstpersönlich.“
Goldregen für Schülerinnen und Schüler
Seit 2014 nehmen seine Schülerinnen und Schüler auch an den Staatsmeisterschaften und internationalen Bewerben teil, und das höchst erfolgreich. So gab es bei den bisherigen Staatsmeisterschaften insgesamt 26 Mal Gold und auf internationaler Ebene wurden 19 seiner Schülerinnen und Schüler vergoldet.
Erst vergangenes Wochenende hagelte es in St. Vigil in Südtirol erneut Gold, und zwar für Lukas Deutschmann, dem Duo FaFa mit Fabio Mick und Fabrice Knappitsch sowie dem Ensemble Klagenfurt-Volksmusik mit Fabio Mick, Luis Begusch und Simon Begusch.
Werner Katolnig: „Diese beeindruckenden Ergebnisse sind ein Beweis für das große Talent, den Fleiß und die Leidenschaft meiner jungen Musikerinnen und Musiker.“ Infos und Anmeldung zum Unterricht: musikschulekatolnig.at.
Seinen 35. Geburtstag feierte Sašo Avsenik Donnerstagabend beim Konzert auf der Burgarena Finkenstein mit mehr als 1000 begeisterten Fans. Klar, dass da auch sein Vater Gregor nicht fehlen durfte, gemeinsam mit ihm und Sašos Oberkrainer wurde ein wahres Hitfeuerwerk in den Nachthimmel über dem Faaker See abgeschossen – von „Hallo kleine Maus“ bis zu Opa Slavkos Trompetenecho.
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