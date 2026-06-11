Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Zeitplan Ergebnisse Wettmeisterschaft

Vor WM-Auftakt

ÖFB-Gruppengegner wieder Weltranglistenerster!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
11.06.2026 20:08
Argentinien geht als Titelverteidiger in die WM 2026.
Argentinien geht als Titelverteidiger in die WM 2026.(Bild: AFP/TODD KIRKLAND)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fußball-Weltmeister Argentinien nimmt die Mission Titelverteidigung als Nummer eins der Welt in Angriff. Österreichs Gruppengegner kehrte in der wenige Stunden vor dem WM-Auftakt veröffentlichten FIFA-Weltrangliste auf Platz eins zurück. 

0 Kommentare

Der bisherige Spitzenreiter Frankreich belegt Platz drei hinter Europameister Spanien. Österreichs Nationalteam rangiert unverändert auf Platz 24. Bei den weiteren Gruppengegnern Algerien (28.) und Jordanien (63.) gab es keine Verschiebungen.

Die „Albiceleste“ übernahm die Spitzenposition durch zwei Testspielerfolge gegen Island und Honduras, während Frankreich bei einem Sieg gegen Nordirland der Cote d‘Ivoire unterlegen war. Spanien blieb durch das Remis gegen den Irak Zweiter.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
11.06.2026 20:08
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
101.780 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Innenpolitik
Entscheidung wohl erst zur Geisterstunde
92.294 mal gelesen
Vizevorsitzender Gregor Schütze geriet mit Peter Westenthaler aneinander.
Gericht
Strobl, die ORF-Kronzeugin und ein Firmen-Mercedes
77.163 mal gelesen
Krone Plus Logo
ORF-Kronzeugin war mit einem Wagen jenes Unternehmens unterwegs, für das die Privatfirma von ...
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1743 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Innenpolitik
Entscheidung wohl erst zur Geisterstunde
1596 mal kommentiert
Vizevorsitzender Gregor Schütze geriet mit Peter Westenthaler aneinander.
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
1407 mal kommentiert
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
WM als Abschiedsbühne
„Sehr emotional!“ Trainer-Senior vor letztem Tanz
Hier im Ticker!
JETZT LIVE: Der WM-Auftakt Mexiko gegen Südafrika!
„Dai, Dai“ präsentiert
Shakira sorgt für heiße Momente bei WM-Eröffnung!
Vor WM-Auftakt
ÖFB-Gruppengegner wieder Weltranglistenerster!
Vor WM-Duell
Curacao-Keeper: „Bin froh, dass Neuer spielt“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf