Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

auf 1001 Kilometern

Entdecken Sie mit uns die Schlösserstrasse

Reisen & Urlaub
29.03.2026 08:00
Imposanter Anblick: Die Riegersburg thront hoch über dem gleichnamigen Ort in der Steiermark.
Imposanter Anblick: Die Riegersburg thront hoch über dem gleichnamigen Ort in der Steiermark.(Bild: Robert Sommerauer)
Porträt von Mario Aberl
Von Mario Aberl

Sie sind „lebendige“ Zeugen großer Epochen: Auf einer Länge von 1001 Kilometern in drei Ländern erzählen 41 Burgen und Schlösser die spannende Geschichte vergangener Zeiten.

0 Kommentare

Bedingt durch die bewegte Historie Europas, entstanden im Zentrum des Kontinents zahlreiche Schlösser und Burgen. Um die historischen Stätten zu erhalten, zu stärken und um ihr kulturelles Erbe zu bewahren, wurde vor über 40 Jahren die Schlösserstraße als grenzüberschreitendes Projekt ins Leben gerufen. Heute treffen in den Anlagen Vergangenheit und Moderne aufeinander: Sie sind beliebte Ausflugsziele, Museen oder Veranstaltungsorte.

Reist heute ins Burgenland und in die Steiermark: Sasa Schwarzjirg
Reist heute ins Burgenland und in die Steiermark: Sasa Schwarzjirg(Bild: TVfriends)

Während Schlösser einst vornehmlich als repräsentative Wohnorte konzipiert waren, dienten Burgen mit ihrem wehrhaften Charakter unter anderem dazu, Handelswege vor möglichen Invasoren zu schützen und Herrschaftsgebiete zu sichern. Eindrucksvolles Beispiel ist die steirische Riegersburg, die wegen ihrer strategischen Lage auf einem rund 480 Meter hohen Basaltfelsen stets als „uneinnehmbare Festung“ galt. Heute beherbergt sie drei Museen, in denen man mehr über Waffen, Hexen und das Burgleben erfahren kann.

In der heutigen Ausgabe von „Reisezeit TV“ (Sonntag, 17.30 Uhr, auf ORF2) trifft Sasa Schwarzjirg unter anderen Andreas Bardeau, den Initiator und Vorsitzenden der Schlösserstraße, auf seinem Schloss Kornberg.

Auf ihrer Tour entdeckt die Moderatorin aber auch weitere historische Gemäuer wie die Burg Lockenhaus oder Schloss Herberstein mit seiner Tierwelt, dem Steirischen Landestiergarten. In der Sendung erfahren Sie außerdem, was es mit der Legende um das Glockengeläut in der Friedensburg Schlaining auf sich hat und was die Burg Bernstein im Südburgenland mit dem berühmten Film „Der englische Patient“ zu tun hat. Schalten Sie ein!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Reisen & Urlaub
29.03.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schauspielerin ehrlich
Julia Cencig: „Heiraten ist veraltetes Konzept“
Folge von Samstag
Bunter Übungs-Mix: Bewegung, die sofort gut tut!
Kino & Streaming
US-Kultserie zurück & Jason Statham bringt Action!
Eine Musik-Ikone feiert Geburtstag: Lady Gaga wird 40.
Happy Birthday!
Pop-Superstar Lady Gaga feiert den 40. Geburtstag
Adabei Primetime
Hollywoodstar ungefiltert ++ Lady Gagas harter Weg
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit
125.099 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Mona-Lisa- Tunnel kam es am Donnerstagmorgen zu dem schweren Unfall.
Oberösterreich
20-Jährige starb bei Frontalkollision in Tunnel
87.960 mal gelesen
Das Auto der Schülerin wurde völlig zerstört.
Salzburg
700 Euro Miete für Wohnung so klein wie Häfn-Zelle
74.015 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die inserierte Wucher-Garçonnière ist so klein wie eine Gefängnis-Zelle (rechts eine Zelle der ...
Innenpolitik
Social-Media-Verbot fix, aber noch offene Fragen
1345 mal kommentiert
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und ...
Wirtschaft
So bekämpfen Nachbarländer horrende Spritpreise
958 mal kommentiert
In Zagreb in Kroatien bildeten sich Warteschlangen vor den Tankstellen.
Innenpolitik
Gewessler: Strafen für Windkraft-Verweiger zu mild
917 mal kommentiert
Mehr Reisen & Urlaub
auf 1001 Kilometern
Entdecken Sie mit uns die Schlösserstrasse
Eintrittsgebühr
Venedig: Was Besucher ab April wissen müssen
„Kultureller Wandel“
Ab April gilt Rauchverbot an Stränden in Rom
Krieg zeigt Wirkung
Stornowelle rollt über Österreichs Hotels
Thailand, Ägypten & Co
Warum Fernreisen wegen des starken Euros boomen

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf