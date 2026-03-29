Entdecken Sie mit uns die Schlösserstrasse

Auf ihrer Tour entdeckt die Moderatorin aber auch weitere historische Gemäuer wie die Burg Lockenhaus oder Schloss Herberstein mit seiner Tierwelt, dem Steirischen Landestiergarten. In der Sendung erfahren Sie außerdem, was es mit der Legende um das Glockengeläut in der Friedensburg Schlaining auf sich hat und was die Burg Bernstein im Südburgenland mit dem berühmten Film „Der englische Patient“ zu tun hat. Schalten Sie ein!