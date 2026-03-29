Entdecken Sie mit uns die Schlösserstrasse

Sie sind „lebendige“ Zeugen großer Epochen: Auf einer Länge von 1001 Kilometern in drei Ländern erzählen 41 Burgen und Schlösser die spannende Geschichte vergangener Zeiten.
Bedingt durch die bewegte Historie Europas, entstanden im Zentrum des Kontinents zahlreiche Schlösser und Burgen. Um die historischen Stätten zu erhalten, zu stärken und um ihr kulturelles Erbe zu bewahren, wurde vor über 40 Jahren die Schlösserstraße als grenzüberschreitendes Projekt ins Leben gerufen. Heute treffen in den Anlagen Vergangenheit und Moderne aufeinander: Sie sind beliebte Ausflugsziele, Museen oder Veranstaltungsorte.
Während Schlösser einst vornehmlich als repräsentative Wohnorte konzipiert waren, dienten Burgen mit ihrem wehrhaften Charakter unter anderem dazu, Handelswege vor möglichen Invasoren zu schützen und Herrschaftsgebiete zu sichern. Eindrucksvolles Beispiel ist die steirische Riegersburg, die wegen ihrer strategischen Lage auf einem rund 480 Meter hohen Basaltfelsen stets als „uneinnehmbare Festung“ galt. Heute beherbergt sie drei Museen, in denen man mehr über Waffen, Hexen und das Burgleben erfahren kann.
In der heutigen Ausgabe von „Reisezeit TV“ (Sonntag, 17.30 Uhr, auf ORF2) trifft Sasa Schwarzjirg unter anderen Andreas Bardeau, den Initiator und Vorsitzenden der Schlösserstraße, auf seinem Schloss Kornberg.
Auf ihrer Tour entdeckt die Moderatorin aber auch weitere historische Gemäuer wie die Burg Lockenhaus oder Schloss Herberstein mit seiner Tierwelt, dem Steirischen Landestiergarten. In der Sendung erfahren Sie außerdem, was es mit der Legende um das Glockengeläut in der Friedensburg Schlaining auf sich hat und was die Burg Bernstein im Südburgenland mit dem berühmten Film „Der englische Patient“ zu tun hat. Schalten Sie ein!
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