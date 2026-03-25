„Krone“-Leser: „Justizreform ist überfällig!“

Der Fall des terrorverdächtigen 19-Jährigen sorgt in ganz Österreich für Fassungslosigkeit und eine hitzige Debatte. Während die Ermittler immer mehr Details über die Pläne und die Radikalisierung des jungen Mannes ans Licht bringen, stellt sich in der Bevölkerung eine zentrale Frage: Wie konnte es so weit kommen? Besonders die Tatsache, dass der Verdächtige bereits einschlägig vorbestraft war, löst Unverständnis aus.

Im Forum auf krone.at wird dabei weniger die Arbeit der Beamten vor Ort kritisiert, sondern vielmehr der gesetzliche Rahmen, in dem sie sich bewegen müssen. Viele Leser sehen hier eine gefährliche Lücke in unserem System. Es geht um die Frage, ob unsere Gesetze noch zeitgemäß sind, um auf die Bedrohungen durch modernen Extremismus zu reagieren.

User VanDizzle bringt es in seinem Beitrag besonders deutlich auf den Punkt. Er fordert eine grundlegende Reform und zieht Vergleiche zu anderen Rechtsbereichen, in denen der Gesetzgeber bereits deutlich strengere Riegel vorgeschoben hat:



