Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kommentar des Tages

„Krone“-Leser: „Justizreform ist überfällig!“

Community
25.03.2026 09:00
Der Ruf nach Optimierungen unseres Justizsystems wird immer lauter.
Der Ruf nach Optimierungen unseres Justizsystems wird immer lauter.(Bild: AnnaStills - stock.adobe.com)
Porträt von Peter Zeilinger
Von Peter Zeilinger

Regelmäßig wählt die Community-Redaktion den ihrer Meinung nach interessantesten Kommentar von „Krone“-Lesern und präsentiert diesen in der Reihe „Kommentar des Tages“. Heute wollen wir den Kommentar von Leser „VanDizzle“ rund um den Gerichtsprozess eines jungen IS-Sympathisanten hervorheben.

0 Kommentare

Der Fall des terrorverdächtigen 19-Jährigen sorgt in ganz Österreich für Fassungslosigkeit und eine hitzige Debatte. Während die Ermittler immer mehr Details über die Pläne und die Radikalisierung des jungen Mannes ans Licht bringen, stellt sich in der Bevölkerung eine zentrale Frage: Wie konnte es so weit kommen? Besonders die Tatsache, dass der Verdächtige bereits einschlägig vorbestraft war, löst Unverständnis aus.

Im Forum auf krone.at wird dabei weniger die Arbeit der Beamten vor Ort kritisiert, sondern vielmehr der gesetzliche Rahmen, in dem sie sich bewegen müssen. Viele Leser sehen hier eine gefährliche Lücke in unserem System. Es geht um die Frage, ob unsere Gesetze noch zeitgemäß sind, um auf die Bedrohungen durch modernen Extremismus zu reagieren.

User VanDizzle bringt es in seinem Beitrag besonders deutlich auf den Punkt. Er fordert eine grundlegende Reform und zieht Vergleiche zu anderen Rechtsbereichen, in denen der Gesetzgeber bereits deutlich strengere Riegel vorgeschoben hat:

Leserkommentar Icon
Leserkommentare
Benutzer Avatar
VanDizzle
Nicht die Richter, nicht die Schöffen und nicht der Staatsanwalt sind das Problem(zumindest die meisten), diese nutzen lediglich nach den Gesetzbüchern die möglichen Rahmen aus.

Was es benötigt sind Reformen in der Justiz, und das zeigt dieser Fall sehr gut.
Ja stimmt, es gibt keine Hinweise auf einen geplanten Anschlag, aber er ist für so etwas schonmal rechtskräftig verurteilt worden.
Wieso darf man eine IS-Flagge besitzen? Wieso wird das nicht genauso gehandhabt wie alle NS-Derivate?
Er hatte IS-Propaganda Material am Handy. Das schauen und besitzen solcher Videos ist nicht strafbar? Hier könnte man sich ein Beispiel an Pädophilie nehmen, da ist sehr wohl der Besitz und Konsum solcher Videos strafbar .
Er saß im Gefängnis und ist vorbestraft, warum hat er keine Strafe für den Besitz von Waffen erhalten? Weil ein Jagdmesser zu besitzen in Österreich legal ist? Ist er den Jäger und ist Wildsaison?

Justiz-Reform JETZT! sonst ist das der Anfang vom Ende.
Upvotes:35
Downvotes:0

Was denken Sie über diese Forderungen?
Brauchen wir in Österreich strengere Gesetze beim Besitz von Extremismus-Symbolen und Propaganda-Material? Sollten vorbestrafte Personen generell strengeren Auflagen beim Waffenbesitz (auch bei Messern) unterliegen? Und wo sehen Sie den dringendsten Handlungsbedarf bei einer Justizreform?

Wenn auch Sie eine interessante Wortmeldung gefunden haben, die es Ihrer Ansicht nach wert ist, Kommentar des Tages“ zu werden, schicken Sie uns Ihren Vorschlag bitte an forum@krone.at.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
25.03.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

ORF unter Druck
Megaverträge und die Frage nach der Kontrolle
„Sassy“ Holzinger:
„Seer-Ende war krasser Einschnitt für uns alle“
Folge von Dienstag
Winter im Anmarsch, aber kalt wird uns nicht
Moderator Hannes Steiner, Gast Robert Pecl sowie die Experten Kurt Garger und Frenkie Schinkels
Gelb-Rot-Fußball-Talk
Wien jagt Graz: Der Titelkampf spitzt sich zu
Spritpreisbremse kommt
Andreas Mölzer: „Das ist ein Aprilscherz!“
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Gibt es noch genug persönliche Bankbetreuung?
Frage des Tages
3 Wochen ohne Smartphone: Würden Sie mitmachen?
Kommentar des Tages
„Rechts und Links entfernen sich voneinander“
Diskutieren Sie mit!
Causa Wöginger: Reicht ein Rücktritt aus?
Frage des Tages
Ölpreis: Braucht es wieder einen autofreien Tag?
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
137.919 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
120.312 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
107.610 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
3112 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Angriffswelle: Neuartige Rakete trifft Israel
1075 mal kommentiert
Rettungskräfte versammeln sich am Dienstag am Ort eines iranischen Raketenangriffs in Tel Aviv.
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
1000 mal kommentiert
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Mehr Community
Leserfoto des Tages
Die „Krone“ ist auch bei Vierbeinern beliebt
Frage des Tages
Soll der Staat neue Abfangjäger kaufen?
Diskutieren Sie mit!
Wo hat Österreich wirklich einen Sparkurs nötig?
Forenecho zur FPÖ
„Kindergartenpolitik“ oder „Nägel mit Köpfen“?
Frage des Tages
Trotz Sparpaket: Mehr Geld für Familien?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf