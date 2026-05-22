Ukraine-Krieg: Wäre Merkel gute Vermittlerin?

Auch über vier Jahre nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine wird in Medienberichten eine Personalie immer wieder für eine mögliche diplomatische Rolle ins Spiel gebracht: Altbundeskanzlerin Angela Merkel. Unsere Frage des Tages am 22. Mai lautet: „Ukraine-Krieg: Wäre Angela Merkel eine gute Vermittlerin?“
Trauen Sie der Ex-Kanzlerin zu, erfolgreich zwischen Moskau, Brüssel und Kiew zu vermitteln? Könnten ihre früheren diplomatischen Kontakte helfen, eine tragfähige Gesprächsbasis zu finden? Welche anderen Persönlichkeiten kämen für diese Rolle Ihrer Meinung nach infrage?
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