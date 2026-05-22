Ukraine-Krieg: Wäre Merkel gute Vermittlerin?

Auch über vier Jahre nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine wird in Medienberichten eine Personalie immer wieder für eine mögliche diplomatische Rolle ins Spiel gebracht: Altbundeskanzlerin Angela Merkel. Unsere Frage des Tages am 22. Mai lautet: „Ukraine-Krieg: Wäre Angela Merkel eine gute Vermittlerin?“