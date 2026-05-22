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Frage des Tages

Ukraine-Krieg: Wäre Merkel gute Vermittlerin?

Forum
22.05.2026 12:07
Vor dem russischen Angriffskrieg unterhielt die deutsche Langzeitkanzlerin florierende ...
Vor dem russischen Angriffskrieg unterhielt die deutsche Langzeitkanzlerin florierende Wirtschaftsbeziehungen mit Moskau.(Bild: AFP/MAXIM SHIPENKOV)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Auch über vier Jahre nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine wird in Medienberichten eine Personalie immer wieder für eine mögliche diplomatische Rolle ins Spiel gebracht: Altbundeskanzlerin Angela Merkel. Unsere Frage des Tages am 22. Mai lautet: „Ukraine-Krieg: Wäre Angela Merkel eine gute Vermittlerin?“

0 Kommentare

Trauen Sie der Ex-Kanzlerin zu, erfolgreich zwischen Moskau, Brüssel und Kiew zu vermitteln? Könnten ihre früheren diplomatischen Kontakte helfen, eine tragfähige Gesprächsbasis zu finden?  Welche anderen Persönlichkeiten kämen für diese Rolle Ihrer Meinung nach infrage?

Teilen Sie Ihre Meinung dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!

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