Wollte Waffe kaufen: IS-Teenie wieder angeklagt

„Es war ein großer Fehler“, meinte der 15-Jährige bei seinem Prozess im vergangenen Juli. Die Rede ist von einem geplanten Anschlag am Wiener Westbahnhof. In seinem Kinderzimmer fand man damals Waffen, eine IS-Flagge und Skizzen mit Terrorplänen. Wie ernst sein reumütiges Geständnis damals war, darf man wohl infrage stellen – denn er sitzt jetzt erneut im Wiener Landl vor dem Schöffensenat.