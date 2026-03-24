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Westbahnhof-Terror

Wollte Waffe kaufen: IS-Teenie wieder angeklagt

Gericht
24.03.2026 08:00
Zum zweiten Mal in kürzester Zeit sitzt ein Jugendlicher wegen Terrorvorwürfen im Wiener Landl.
Zum zweiten Mal in kürzester Zeit sitzt ein Jugendlicher wegen Terrorvorwürfen im Wiener Landl.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Sophie Pratschner
Von Sophie Pratschner

Weder Gefängnis noch Deradikalisierungsmaßnahmen dürften geholfen haben: Nur wenige Wochen war der 15-Jährige auf freiem Fuß, bevor die Handschellen wieder klickten. Nachdem er Anfang 2025 einen Terroranschlag auf den Wiener Westbahnhof geplant hatte, soll er im November sogar versucht haben, eine Waffe zu kaufen. Jetzt steht er zum zweiten Mal vor Gericht.

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„Es war ein großer Fehler“, meinte der 15-Jährige bei seinem Prozess im vergangenen Juli. Die Rede ist von einem geplanten Anschlag am Wiener Westbahnhof. In seinem Kinderzimmer fand man damals Waffen, eine IS-Flagge und Skizzen mit Terrorplänen. Wie ernst sein reumütiges Geständnis damals war, darf man wohl infrage stellen – denn er sitzt jetzt erneut im Wiener Landl vor dem Schöffensenat.

Nur wenige Wochen auf freiem Fuß
Schon damals skizzierte der Staatsanwalt das Bild eines äußerst gefährlichen und gewaltaffinen IS-Fanatikers. Deradikalisierungsmaßnahmen und einige Monate im Gefängnis dürften das nicht geändert haben. Am 25. November und damit nur wenige Wochen nach seiner Enthaftung war der 15-Jährige neuerlich festgenommen worden.

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Er habe versucht, zuerst ein Kampfmesser zu kaufen, nur einige Tage neben einem Teleskop-Schlagstock und Quarzhandschuhen sogar eine Faustfeuerwaffe. Als der Jugendliche letztlich seinen Cousin losschickte, um ihm ein Jagdmesser zu kaufen, griff die Cobra ein. Gegen den 18-jährigen Burschen läuft ein separates Verfahren. 

Dem verurteilten IS-Anhänger droht nun eine weitere Haftstrafe und der Widerruf der bedingten Nachsicht von 16 Monaten vom ersten Prozess.

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