Gehen die roten Abstürze so weiter, werden …

Am Sonntag ging ihnen nicht nur das Bundesland Rheinland-Pfalz, das sie jahrzehntelang als stärkste Partei regiert hatten, mit einem Minus von fast zehn Prozentpunkten verloren. Verloren ging am Sonntag der SPD auch die Stadt München, wo sie – mit einer kurzen Unterbrechung Ende der 70er-/Anfang der 80er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts – seit Ewigkeiten regiert hatte. Jetzt zieht ein Grüner in das Münchner Rathaus ein.