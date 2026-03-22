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CDU in Prognosen vorne

SPD droht Machtverlust in Rheinland-Pfalz

Außenpolitik
22.03.2026 18:24
Der jetzige Regierungschef Alexander Schweitzer muss wohl eine herbe Wahlniederlage hinnehmen.
Der jetzige Regierungschef Alexander Schweitzer muss wohl eine herbe Wahlniederlage hinnehmen.(Bild: AFP/DANIEL PETER)
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Von krone.at

Die CDU liegt ersten Prognosen zufolge bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz deutlich vor der regierenden SPD. Die Christdemokraten kommen in den Prognosen von ARD und ZDF in etwa auf 30,5 Prozent, die Sozialdemokraten auf 26,5 bis 27 Prozent, wie die Sender am Sonntag mitteilten. 

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Die Ampel-Regierung des jetzigen Regierungschefs Alexander Schweitzer (SPD) wäre damit abgewählt. Als wahrscheinlichste Option gilt, dass CDU und SPD die nächste Regierung in Mainz stellen. Sollte sich der Trend im Laufe des Wahlabends bestätigen, könnte der CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder neuer Ministerpräsident werden.

Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU) mit seinem Parteikollegen Gordon Schnieder, der wohl ...
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU) mit seinem Parteikollegen Gordon Schnieder, der wohl neuer Ministerpräsident in der Rheinland-Pfalz wird.(Bild: EPA/RONALD WITTEK)

Regierungspartei FDP verpasst Wiedereinzug in Landtag
In den Landtag dürften den Prognosen zufolge auch die AfD mit 20 Prozent und die Grünen mit 7,5 bis 8,5 Prozent kommen. Die FDP als bisherige Regierungspartei wird den Wiedereinzug in den Landtag verpassen. Auch für Linke und Freie Wähler dürfte es nicht reichen.

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In Rheinland-Pfalz waren am Sonntag rund 2,95 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die bisherige Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP ist die einzige ihrer Art. In Rheinland-Pfalz stellt die SPD seit Mai 1991 durchgehend den Ministerpräsidenten, davor kam der Regierungschef nach dem Zweiten Weltkrieg durchgehend von der CDU.

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