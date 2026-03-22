SPD droht Machtverlust in Rheinland-Pfalz

Die CDU liegt ersten Prognosen zufolge bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz deutlich vor der regierenden SPD. Die Christdemokraten kommen in den Prognosen von ARD und ZDF in etwa auf 30,5 Prozent, die Sozialdemokraten auf 26,5 bis 27 Prozent, wie die Sender am Sonntag mitteilten.