Jeder fünfte Jungwähler stimmte für AfD

Zahlen über dem Gesamtergebnis

Damit liegen die Prozentsätze der Jungen immer über dem Gesamtergebnis der Partei in allen Altersgruppen. Bei den Linken ist das aber ähnlich: Sie erhielt in Rheinland-Pfalz 16 und in Baden-Württemberg 14 Prozent der Jungwählerinnen und Jungwähler. In Hamburg und bei der Bundestagswahl waren es sogar 25 Prozent. Damit liegen die Anteile der politischen Ränder bei den jungen Erwachsenen mittlerweile zusammengerechnet meist um die 40 Prozent.