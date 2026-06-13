Notenbank-Chef Kocher als Mahner

Ähnlich ist es bei den Pensionen und auch bei der Pflege. Es ist der Notenbank überlassen worden, die harte Wahrheit zu formulieren. Die Schuldenquote steigt auf 86 Prozent, schon jetzt kosten die Zinsen für die Staatsschulden über sechs Milliarden Euro im Jahr. Wenn das Zinsniveau insgesamt steigt, wird auch das teurer.