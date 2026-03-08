Grüne verteidigen Platz eins in Baden-Württemberg

Die regierenden Grünen haben einer Prognose zufolge die Landtagswahl im süddeutschen Bundesland Baden-Württemberg gewonnen. Auf Platz zwei folgt die favorisierte CDU, Platz drei geht an die AFD.
Mit ihrem Spitzenkandidaten Cem Özdemir erreichten die Grünen 32,0 Prozent der Stimmen. Die im Vorfeld favorisierte CDU kam demnach nur auf 29,0 Prozent der Stimmen, berichtete der Sender ARD.
Grün-Schwarz wird wohl weiterregieren
Eine Fortsetzung der Koalition von Grünen und CDU war erwartet worden. Offen war bis zuletzt nur, welche der beiden Parteien am stärksten abschneidet und damit den Ministerpräsidenten stellen wird. Noch vor wenigen Wochen hatte die Partei von Bundeskanzler Friedrich Merz einen deutlichen Vorsprung, doch konnten die Grünen mit ihrem beliebten Spitzenkandidaten Özdemir am Ende aufholen.
CDU gibt sich noch nicht geschlagen
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann gab die Wahl für seine Partei aber noch nicht verloren. Der Abend bleibe spannend, sagte er in der ARD. Man warte auf die erste Hochrechnung. „Natürlich hoffen wir noch“, sagte Linnemann. Nach ersten Prognosen liegen die Grünen leicht vor der CDU.
SPD abgestürzt
Die AfD dürfte drittstärkste Kraft im Stuttgarter Landtag werden. Sie kann mit rund 18 Prozent rechnen. Die SPD dürfte auf 5,5 Prozent kommen. FDP und Linke liegen mit etwa 4,5 Prozent jeweils unter der Fünf-Prozent-Hürde.
Erstmals durften auch Jugendliche ab 16 Jahren wählen
Rund 7,7 Millionen Menschen waren im äußersten Südwesten Deutschlands wahlberechtigt – so viele wie noch nie. Denn erstmals durften auch Jugendliche ab 16 Jahren an der Landtagswahl teilnehmen. Der mittlerweile 77-jährige Ministerpräsident Winfried Kretschmann war nicht mehr angetreten. Er ist seit 2011 im Amt – als erster und bisher einziger grüner Regierungschef eines deutschen Bundeslandes. Davor hatte über Jahrzehnte die CDU den Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg gestellt.
