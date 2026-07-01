Bettlerinnen kassierten Pensionisten schamlos ab

Geldbeträge freiwillig gezahlt

Die 26-jährige Erstangeklagte mit drei Vorstrafen bestritt den Betrug. Sie habe lediglich Geld für eine Kaution benötigt. Vielleicht habe der Pensionist sie falsch verstanden. Sie habe das Geld ohnehin zurückgeben wollen. Warum sie das bei der Polizei nie erwähnt hatte, erklärte sie mit einem Missverständnis. Wie viel Geld sie insgesamt erhalten habe, wisse sie nicht. Der Pensionist habe ihr oft freiwillig Geld gegeben – sogar für Essen oder ein Mobiltelefon. „Wir werden ihn nicht los. Er kommt immer noch zu uns“, behauptete sie. Auch die 44-jährige Zweitangeklagte räumte nur ein, 1470 Euro erhalten zu haben. Der Pensionist belaste sie womöglich deshalb, weil sie ihm gesagt habe, er solle nicht mehr zu ihnen kommen.