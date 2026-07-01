Im Schlosshof regiert der Wahnsinns-Spaß

Insgesamt dreimal bekommt man das Stück im Stück zu sehen: die Probe, eine Aufführung (mittels Drehbühne von der Hinterseite aus zu sehen) und die letzte Vorstellung – und dabei wird jeweils an der Eskalationsschraube gedreht. Die könnte man gleich zu Beginn schon etwas schneller drehen, da „Der nackte Wahnsinn“ erst nach der Pause voll in Fahrt geraten will. Dann aber wunderbar punktgenau in perfekt orchestriertem Chaos, in dem das köstliche Ensemble formvollendete Spielfreude samt Körpereinsatz beweist, allen voran Boris Popovič, der auf Leistungssportlerniveau Comedy- und Leichtathletikqualitäten unter Beweis stellt. Da kann man nur sagen: „Herzchen, das solltest du dir ansehen!“