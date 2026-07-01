„Viva la Napoli“: Von Antipasti bis Public Viewing

Aus Alt mach Neu. Heißt: Aus dem „Terroir“ in Mattersburg wird das „Viva la Napoli“. Ben Perner hat mit seinem Café beim Jubiläumspark einiges vor. „Geplant sind vor allem im Gastgarten gemütliche Sommerabende und kleine Events mit Live-Musik sowie ein Punschstand im Winter“, erklärt der Unternehmer. So weit, dass man an einen Punschstand denken kann, ist man aber noch lange nicht. Noch herrscht brütende Hitze.