„Viva la Napoli“: Von Antipasti bis Public Viewing

Seit 1. Juli gibt es in Mattersburg einen neuen Treffpunkt für Jung & Alt. Was der Unternehmer Ben Perner, der das „Terroir“ übernommen hat, alles vorhat.
Aus Alt mach Neu. Heißt: Aus dem „Terroir“ in Mattersburg wird das „Viva la Napoli“. Ben Perner hat mit seinem Café beim Jubiläumspark einiges vor. „Geplant sind vor allem im Gastgarten gemütliche Sommerabende und kleine Events mit Live-Musik sowie ein Punschstand im Winter“, erklärt der Unternehmer. So weit, dass man an einen Punschstand denken kann, ist man aber noch lange nicht. Noch herrscht brütende Hitze.
Gratis-Getränk für jeden Gast im Trikot
„Dafür haben wir viele coole Getränke“, schmunzelt Perner. Außerdem setzt auch er auf die WM. „Heute Abend laden wir zum Public Viewing im Gastgarten“, erklärt er. „Immerhin spielt Österreich gegen Spanien. Für jeden, der ab 20.30 Uhr im Österreich-Trikot kommt, gibt es einen Limoncello mit oder ohne Alkohol gratis aufs Haus“, verspricht er. Na dann: Rein ins Österreich-Dress, ab ins „Viva la Napoli“ und unserer Nationalelf die Daumen drücken.
Vom Espresso bis zum Aperitivo
Wer das versäumt, ist auch an allen anderen Tagen gern gesehener Gast. Angeboten wird alles von Frühstück und Espresso bis zum Aperitivo und Antipasti am Abend oder für den kleinen Hunger zwischendurch.
Ein Platz zum Wiederkommen
Vor allem italienisch geht es – wie der Limoncello zum Österreich-Match ja schon zeigt – zu. Italienische Schinken- und Käsevariationen samt Oliven stehen genauso auf der Karte wie italienische Süßigkeiten. Prosecco, ausgewählte Weine und alkoholfreie Alternativen gilt es auch kennenzulernen. Das Viva la Napoli soll ein Platz werden, an den man gerne zurückkommt. Viel Spaß beim Kennenlernen – und wiederkommen!
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