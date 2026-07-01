Internatsschüler zittern vor nächtlichem Zündler

Brandstifter sorgen derzeit in Niederösterreich für Aufregung: Während ein bisher unbekannter Feuerteufel ein Internat in Tullnerbach-Pressbaum mit mehreren Brandlegungen in Atem hält, konnten in Möllersdorf drei jugendliche Täter ausgeforscht werden.
Bereits zwei Nächte in Folge mussten die Löschmannschaften rund um Tullnerbach-Pressbaum ausrücken – denn wenn im örtlichen Internat der Agrarkaderschmiede Ruhe eingekehrt ist, schlagen Brandmelder an! Hunderte Schüler mussten deswegen in den vergangenen 48 Stunden aus den Betten getrieben und ins Freie gelotst werden.
„Habe Angst um meine Tochter“
Zunächst hatte der unheimliche Zündler in der Nacht auf Dienstag in der Bibliothek Bücher in Brand gesteckt. Nur einen Tag später wurde in der darauffolgenden Nacht neuerlich Alarm ausgelöst. „Diesmal wurden im Gang Plakate angezündet. Ich habe Angst um meine Tochter“, so eine besorgte Mutter.
Während die Direktion die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt, haben Kriminalisten intensive Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt fünf Delikte in den vergangenen Wochen werden untersucht.
Drei Zündler ausgeforscht
Ausgeforscht werden konnten hingegen drei Jugendliche, die in Möllersdorf (Bezirk Baden) bei einem Pkw sowie Mülltonnen Brände gelegt hatten. Zur Ausforschung der Rowdys im Alter von 14 bis 16 Jahren führte die tätige Reue eines Täters. Der Jugendliche gestand über den Notruf der Polizei das Legen des Feuers. Ermittelnde Polizisten des Postens Traiskirchen konnten dadurch die Komplizen ausforschen.
Das Trio gestand zudem, durch Zerkratzen des Lacks Fahrzeuge sowie eine Straßenbeleuchtung und eine Fassade beschädigt zu haben. Es hagelte Anzeigen!
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