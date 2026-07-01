Internatsschüler zittern vor nächtlichem Zündler

Drei Zündler ausgeforscht

Ausgeforscht werden konnten hingegen drei Jugendliche, die in Möllersdorf (Bezirk Baden) bei einem Pkw sowie Mülltonnen Brände gelegt hatten. Zur Ausforschung der Rowdys im Alter von 14 bis 16 Jahren führte die tätige Reue eines Täters. Der Jugendliche gestand über den Notruf der Polizei das Legen des Feuers. Ermittelnde Polizisten des Postens Traiskirchen konnten dadurch die Komplizen ausforschen.