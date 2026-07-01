Neue Kommando-Zentrale für die Landesfeuerwehr

Ein moderner Neubau um 30 Millionen Euro soll das in die Jahre gekommene Gebäude ersetzen. Baustart ist für 2027 geplant.
Nach jahrelanger Debatte und vielen Diskussionen ist es nun endlich soweit: Das Landesfeuerwehrkommando Burgenland bekommt eine neue Zentrale in Eisenstadt. Das bestehende Gebäude stammt aus den 1960er-Jahren und entspreche nicht mehr den heutigen Anforderungen. „Die Instandhaltungskosten bewegten sich zuletzt bereits im sechsstelligen Bereich“, erklärten SPÖ-Landesrat Heinrich Dorner und Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf gestern bei einer Pressekonferenz. Auch Jutta Benedek, die Geschäftsführerin der Landesimmobilien Burgenland GmbH (LIB) bestätigte: „Das Gebäude ist am Ende seines Lebenszyklus, sowohl was die technischen als auch die funktionalen Voraussetzungen betrifft.“
Das Verwaltungsgebäude wird daher abgerissen. Auf dieser Fläche wird ein neues Gebäude errichtet. Der Neubau wird einen Verwaltungs- und Schultrakt, einen Sozialtrakt und das Internat mit moderner Küche und 18 Zimmern beheimaten. Verbunden werden die zwei Trakte durch einen Gebäudeteil mit Lehrsälen, die zu einem großen Veranstaltungssaal verbunden werden können.
„Meilenstein für die Zukunft“
Im neuen Untergeschoß entsteht eine Tiefgarage mit 120 Stellplätzen und sieben E-Ladestellen. Mit der Generalplanung wurde nach einer Ausschreibung die Architekturwerkstatt beauftragt. „Mit diesem neuen Projekt setzen wir einen Meilenstein für die Zukunft unserer Feuerwehren“, freut sich Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf.
Der Spatenstich erfolgt im Frühsommer 2027, mit der Fertigstellung ist im Herbst 2029 zu rechnen. Rund 30,5 Millionen Euro werden in das Projekt investiert.
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