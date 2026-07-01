Neue Kommando-Zentrale für die Landesfeuerwehr

Nach jahrelanger Debatte und vielen Diskussionen ist es nun endlich soweit: Das Landesfeuerwehrkommando Burgenland bekommt eine neue Zentrale in Eisenstadt. Das bestehende Gebäude stammt aus den 1960er-Jahren und entspreche nicht mehr den heutigen Anforderungen. „Die Instandhaltungskosten bewegten sich zuletzt bereits im sechsstelligen Bereich“, erklärten SPÖ-Landesrat Heinrich Dorner und Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf gestern bei einer Pressekonferenz. Auch Jutta Benedek, die Geschäftsführerin der Landesimmobilien Burgenland GmbH (LIB) bestätigte: „Das Gebäude ist am Ende seines Lebenszyklus, sowohl was die technischen als auch die funktionalen Voraussetzungen betrifft.“