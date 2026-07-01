Mohr geht in Eisenstadt zu neuem U23-„Weltrekord“

Ukrainerin pulverisiert 25 Jahre alte Bestmarke

Doch davon ließ sich die 20-jährige Theresia Emma Mohr von der TS Egg nicht beeindrucken. In einem Rennen, in dem die Ukrainerin Ludmilla Olyanovksa die fast 25 Jahre alte Weltbestleistung im Bahngehen über eine Meile um mehr als vier Sekunden auf 6:10,09 Minuten verbesserte, ging die Andelsbucherin sensationell auf Rang zwei.