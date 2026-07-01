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Mohr geht in Eisenstadt zu neuem U23-„Weltrekord“

Sport-Mix
01.07.2026 19:58
Theresia Emma Mohr sorgte in Eisenstadt für eine Sternstunde der Vorarlberger Sportgeschichte.
Theresia Emma Mohr sorgte in Eisenstadt für eine Sternstunde der Vorarlberger Sportgeschichte.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Unglaublich aber wahr! Am Mittwochabend sorgte die Bregenzerwälderin Theresia Emma Mohr in Eisenstadt für eine Sternstunde der Vorarlberger Leichathletik. Beim Austrian Open ging die 20-Jährige zu einer neuen Weltbestleistung im Bahngehen über die Distanz von einer Meile.

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Alles andere als ideal präsentierten sich am gestrigen Abend die Wetterverhältnisse bei den Raiffeisen Austrian Open in der burgenländischen Hauptstadt Eisenstadt. Nach tagelanger Hitze kippte das Wetter total: Gewittrige Regenschauer mit teils heftige Wilden wirbelten das Meeting und den Zeitplan ordentlich durcheinander.

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Ukrainerin pulverisiert 25 Jahre alte Bestmarke
Doch davon ließ sich die 20-jährige Theresia Emma Mohr von der TS Egg nicht beeindrucken. In einem Rennen, in dem die Ukrainerin Ludmilla Olyanovksa die fast 25 Jahre alte Weltbestleistung im Bahngehen über eine Meile um mehr als vier Sekunden auf 6:10,09 Minuten verbesserte, ging die Andelsbucherin sensationell auf Rang zwei.

Theresia Emma Mohr bewies, dass sie auch auf kurzen Distanzen wie der Meile blitzschnell ist.
Theresia Emma Mohr bewies, dass sie auch auf kurzen Distanzen wie der Meile blitzschnell ist.(Bild: GEPA)
Ludmilla Olyanovksa sorgte für eine neue Weltbestleistung im Bahngehen über die Meile.
Ludmilla Olyanovksa sorgte für eine neue Weltbestleistung im Bahngehen über die Meile.(Bild: GEPA)

Mehr noch: Mit ihrer Zeit von 6:21,85 Minuten stellte Mohr zudem eine neue U23-Weltbestleistung auf. Klassischen Weltrekord nach den Richtlinien des Weltverbandes „World Athletics“ gibt es in dieser Disziplin nicht.

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