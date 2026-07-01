Modezar Atil Kutoglu träumt von Sängerin Dua Lipa

Auch seine Kreationen tragen unverkennbar seine Handschrift: kräftige Farben, besondere Muster und orientalische Einflüsse. Die Inspiration dafür findet Kutoğlu vor allem in seinen beiden Lieblingsstädten. „Wien und Istanbul sind unglaubliche Inspirationsquellen für mich. Wenn ich in Wien eine Ausstellung in der Albertina besuche oder in Istanbul am Bosporus jogge, ist jede Minute für mich wertvoll. Dabei entstehen auch die Ideen für meine nächsten Kollektionen.“

Doch was trägt man denn eigentlich in diesem Sommer? Für Kutoğlu ist die Antwort klar: „Knappe Shorts sind wieder in. Aber vor allem der mediterrane Riviera-Stil, wie ich ihn nenne mit einem Mix aus den 50er- und 60er-Jahren.“ Grundsätzlich müsse Mode für ihn jedoch zeitlos bleiben. Trends dürften Spaß machen, sollten den persönlichen Stil aber nicht überlagern.

Und was macht eine Frau eigentlich zur Stilikone – das Kleid oder die Art, wie sie es trägt? „Eine Mischung aus beidem. Ich würde sagen: 50 zu 50“, erklärte Kutoğlu lächelnd. Selbstbewusstsein und ein starkes Auftreten seien ebenso wichtig wie das passende Outfit. „Auch starke Frauen brauchen gute Mode und vor allem gute Partner.“