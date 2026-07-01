Kane außer sich! Hätte es hier Elfer geben müssen?

Harry Kane konnte die Welt nicht mehr verstehen. In der 43. Minute drang der Stürmer in den Strafraum der Kongolesen ein und versuchte mit einem Haken an Schlussmann Lionel Mpasi Nzau vorbeizuziehen – dabei kam der England-Kapitän zu Fall und war sich sicher, dass er einen Strafstoß zugesprochen bekommt.