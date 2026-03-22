Wacker-Euphorie! 4300 Fans stürmten Tivolistadion

Die Aufstiegs-Euphorie um Westliga-Spitzenreiter Wacker Innsbruck wird mit jedem Sieg größer! Fast 4300 Fans stürmten am Freitag das Tivoli-Stadion. Die Grün-Schwarzen kamen im Innsbrucker Stadt-Derby mit einem 4:0-Sieg gegen Reichenau wieder einem Schritt der 2. Liga näher.