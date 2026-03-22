So kommen Sie sicher durch die neue Fahrradsaison

Die ersten Frühlingstage laden wieder zum Radfahren ein. Gerade nach der Winterpause ist ein Check des Drahtesels aber dringend angeraten, um sicher und unfallfrei durch die Saison zu kommen. Der „Krone“ hat ein ehemaliger Rad-Profi und jetziger Werkstattchef erzählt, worauf Biker achten sollten.