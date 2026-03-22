So kommen Sie sicher durch die neue Fahrradsaison

Die ersten Frühlingstage laden wieder zum Radfahren ein. Gerade nach der Winterpause ist ein Check des Drahtesels aber dringend angeraten, um sicher und unfallfrei durch die Saison zu kommen. Der „Krone“ hat ein ehemaliger Rad-Profi und jetziger Werkstattchef erzählt, worauf Biker achten sollten.
Schlecht eingestellte Bremsen, ein Patschen während der Ausfahrt, eine kaputte Beleuchtung: Wer aktuell sein Zweirad auswintert, nachdem es monatelang im Keller gestanden ist, sollte alles genau überprüfen. „Bei der Sicherheit sollte man keine Abstriche machen“, empfiehlt Hannes Gründlinger, Sprecher der Fahrradmechatroniker in der Wirtschaftskammer OÖ und Geschäftsführer bei HG Bike & Race in Linz.
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